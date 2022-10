Côte d'Ivoire : Bédié candidat en 2025 ? Les précisions d'Innocent Yao

Le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) d'Henri Konan Bédié prépare activement l'élection présidentielle d'octobre 2025. Mais qui pour représenter le plus vieux parti politique ivoirien ? Innocent Yao, le président de la JPDCI-Rurale, a fait des précisions sur la question.

Côte d'Ivoire : Ce que Innocent Yao dit de la candidature de Bédié en 2025

Absent lors de l'élection présidentielle de 2020 après avoir appelé au boycott, le PDCI entend bel et bien se lancer à la conquête du pouvoir en 2025. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, évincé du palais présidentiel le 24 décembre 1999, à la suite d'un coup d'État mené par feu le général Robert Gueï, tient à s'installer de nouveau dans le fauteuil présidentiel.

La grande question est de savoir si Henri Konan Bédié briguera la magistrature suprême. L'ex-président ivoirien, au contraire, acceptera-t-il de passer le flambeau à un autre cadre du parti septuagénaire ? À ce propos, Innocent Yao, le président de la JPDCI-Rurale a adressé un message aux militants de Daloa 4.

"Nous n'avons jamais demandé au président Henri Konan Bédié d'être candidat à la convention pour la présidentielle de 2025 lors du Bureau politique du 29 septembre 2022 à Daoukro. Il ne faut pas confondre le congrès qui choisit le président du parti et la convention qui choisit le candidat à la présidentielle", a précisé le patron de la jeune rurale du parti de Bédié dans des propos relayés sur sa page Facebook.

"Le parti se porte bien. Bientôt nous irons à un bureau politique et après ce bureau politique que le président a souhaité avant le 17 décembre 2022 prochain, nous irons à notre congrès ordinaire pour la continuité de la marche du parti. Et la nomination de monsieur N'dri Pierre Narcisse au bureau politique du 29 septembre dernier pour l'organisation du prochain bureau politique est pour les militants un ouf de soulagement. Car il met fin à toutes les positions claniques dans le parti. Et nous saluons cette décision et cette vision du président de notre parti. Le président Konan Bédié est notre candidat au congrès pour la présidence du PDCI-RDA. C'est vraiment le souhait de tous les militants pour maintenir le parti en vie et soudé", s'était-il prononcé à l'entame de son allocution.