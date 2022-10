Depuis les États-Unis, Emma Lohoues annonce une bonne nouvelle

Présentement aux États-Unis, l’influenceuse ivoirienne Emma Lohoues a annoncé une très bonne nouvelle. Ce qu’elle a dit.

Emma Lohoues décroche un important partenaire aux États-Unis

L’influenceuse et femme d’affaires ivoirienne, Emma Lohoues, est aussi une femme engagée dans les actions sociales. Par le biais sa structure "CrushEmma donne du Cœur", l’ex copine de feu Dj Arafat a donné le sourire à plusieurs enfants défavorisés en Côte d’Ivoire.

Et tout porte à croire que la belle Emma Lolo va accentuer ses actions pour l’année 2023. Présentement aux États-Unis où elle a reçu une double distinction de la part des autorités de Houston, Emma Lolo vient de décrocher un partenariat avec une ONG américaine.

Un partenariat qui sera très bénéfique pour les enfants défavorisés. Elle a donné l’information via un post sur sa page Facebook.

‘’ Face aux problèmes d'accès à l'éducation dans certaines régions de notre pays, la Fondation "CrushEmma donne du Cœur" s'associe à l'ONG américaine ProSeed pour apporter de l'espoir aux enfants de Côte d'Ivoire au travers d'un partenariat pour la construction d'écoles en zones rurales.

C'est au cours d'une réunion hybride (présentiel et visio) tenue ce vendredi 7 octobre que M. Dadié Ghislain , président de l'ONG américaine Proseed, a sollicité ce partenariat renfermant plusieurs projets dont le premier est la construction d'une école dans la localité de Divo, selon le chronogramme ci-après : Pose de première pierre : Janvier 2023. Livraison et Inauguration : Septembre 2023", a annoncé la belle Emma Lohoues qui n’a pas manqué de présenter brièvement son nouveau partenaire.

‘’L'ONG ProSeed est une organisation chrétienne à but non lucratif basée à Houston et dont la mission principale est de construire et de rénover des écoles dans les pays en voie de développement. ProSeed et CrushEmma partagent la même vision qui est celle de ressourcer et former les leaders de la prochaine génération afin qu'ils atteignent leur plein potentiel. Ce partenariat vise à améliorer l'environnement dans lequel évoluent les enfants en zones rurales mais surtout à le rendre propice à la réussite scolaire. ProSeed et CrushEmma ont une vision, un espoir et une foi en DIEU que tout est possible à ceux qui croient", a-t-elle ajouté.