Bad buzz: Makosso Camille tente de se racheter auprès de Sarra Messan

Après avoir révélé au grand jour avoir eu des rapports sexuels avec Sarra Messan, Makosso Camille a exprimé ses regrets.

Makosso Camille: ‘’ J’ai connu Sarra Messan et elle est d’une bonne moralité‘’

Invité en décembre 2021 à l'émission Yvidero'show sur la chaîne NCI, le pasteur Camille Makosso révélait avoir eu des rapports sexuels avec la jeune comédienne ivoirienne, Sarra Messan. "Dans une période de ma vie, aux environs de 2019, j'ai tenté un divorce avec ma femme, Maman Tatiana, parce qu'elle voulait faire business. Moi j'ai dit faut pas faire affaire, parce que c'est à cause d'affaires que je me suis retrouvé en prison. On nous a volé plus de 180 millions, maman laisse affaire de business, Dieu nous a bénis, il y a l'argent, mangeons. Elle dit non, elle veut faire business. J'ai dit bon, si c'est ça moi je divorce", a témoigné Makosso Camille.

Ces propos avaient suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. Un peu plus de 8 mois après ce scandale, Makosso Camille a finalement présenté ses excuses à Sarra Messan, dans une vidéo postée sur la toile. Et plus récemment encore, Makosso Camille a ajouté la photo de la belle Sara Messan en profil de sa page Facebook afin de lui souhaiter un joyeux anniversaire.

"Aidez-moi à souhaiter Joyeux Anniversaire à la princesse Sarra Messan et que Dieu lui accorde le bonheur", a écrit Makosso qui a également fait savoir dans les commentaires qu’il regrette son acte. “Aimons nous vivants est un signe de maturité et de spiritualité. Ne Jamais regarder sa blessure mais ce que tu as pu provoquer comme blessure et prendre le soin de passer à l’autre bord. J’ai connu Sarra et elle est d’une bonne moralité. Hélas son succès l’a amené de nouveaux amis qui ont pensé l’utiliser pour me toucher et dans ma guerre inutile, j’ai aussi envoyé des balles perdues que je regrette…", a-t-il indiqué.