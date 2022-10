Affaire " AFI de Cyrille Domoraud": Zoro Marc crée une nouvelle association

S'achemine-t-on vers une nouvelle guerre entre les anciens internationaux ivoiriens que sont Cyrille Domoraud et Zoro Marc. Ce qui se passe.

Ça va chauffer entre Cyrille Domoraud et Zoro Marc

L’Association des footballeurs ivoiriens(Afi) a lourdement été sanctionnée par la Fédération internationale des footballeurs professionnels (Fifpro), la structure mère qui coiffe toutes les associations de footballeurs dans le monde. En effet, l'Afi dirigée par Cyrille Domoraud a vu son agrément être retirée par la Fifpro.

Le mercredi 5 octobre dernier, le président de la Fifpro Afrique, Geremi Njitap avait clairement affiché ses intentions de confier les rênes de cette structure à une autre personne.

« Vous avez constaté que l’AFI n’est pas présente. Vous savez que la FIFpro qui est l’instance faitière mondiale a des directives vis-à-vis de ces associations ou des syndicats membres. Mais sachez que je suis africain, la Côte d’Ivoire est une très grande nation de football. On a besoin de représentant digne qui respecte ou qui remplit toutes les conditions ou les directives de la FIFpro. Sachez qu’à la FIFpro, ce n’est pas le nombre, c’est la qualité. Parce que nous savons que le footballeur, c’est la matière première. Et c’est de celui-là qu’on prend soin », a soutenu le président de la Fifpro Afrique.

Une sortie qui a suscité le courroux de Cyrille Domoraud. Dans un communiqué, le président de l'AFI a vigoureusement répondu à l’ex international camerounais.

Et près d’une semaine après, l’on apprend la création d’une nouvelle structure dénommée Association des footballeurs de Côte d’Ivoire (AFCI), qui sera dirigée par l’ex international Zoro Marc, fidèle compagnon de Didier Drogba. C’est donc cette nouvelle association qui sera l’interlocutrice de la Fifpro en Côte d’Ivoire.

Mais, selon les informations qui nous parviennent, la Fédération ivoirienne de football (FIF ) qui avait pourtant mené une médiation auprès de la Fifpro pour plaider en faveur de Cyrille Domoraud, ne va pas reconnaître l’AFCI. Et certains clubs n’adhèreront pas non plus à cette nouvelle association.