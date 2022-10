Korhogo: Plusieurs kits scolaires offerts aux élèves de Ponvogo et environs

La Fondation Tchépé, en collaboration avec la Mutuelle de développement de Ponvogo, a organisé la 8e édition de la cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves de Ponvogo et villages environnants. C’était le samedi 08 octobre 2022, au sein des locaux de l’école primaire publique du village. Ce, en présence de Koko Alphonse, sous-préfet de Koni, de Mme Salimata Sidibé, Directrice régionale de la solidarité et de la pauvreté de la région du Poro, de Atta Germain, secrétaire général de la Direction régionale de l’enseignement nationale et de l’alphabétisation (DRENA) de Korhogo.

Korhogo/ Remise de kits scolaires: La Fondation Tchépé gâte 500 élèves de Ponvogo

Au total, ce sont 80 boîtes de craies, 900 ardoises, 282 kaki pour les jeunes garçons , 138 robes pour les jeunes filles , 525 sacs d'écoles , 276 chaussures filles/garçons, 15 sacs de riz de 50 kilos , 20 cartons de spaghettis, 3 cartons de biscuits , 3 sacs de sel , 2 bidons d'huiles de 25 litres et 37 vélos pour les élèves nouvellement admis en classe de 6e, qui ont été remis comme dons.

Le Vice-président, Soro Moussa a traduit la volonté de la Fondation Tchépé de poursuivre ses actions de soutien aux enfants, au femmes et aux parents d’élèves en zone rurale. Soro Moussa a remercié les différents donateurs de la fondation Tchépé et rappelé la philosophie de cette fondation dont le partage et la solidarité sont les maîtres mots.

Président de la fondation Tchépé, Coulibaly Brahima a, au nom de la Mutuelle de développement de Ponvogo, rendu un vibrant hommage au Sous-Préfet, Koko Alphonse dont les conseils avisés permettent de booster le développement de la localité de Ponvogo situé à 10 kilomètres de Korhogo.

« Le DRENA voudrait témoigner toute sa reconnaissance et exprimer sa gratitude à tous les donateurs de la fondation Tchépé. Merci pour cet élan de solidarité. Aux cadres de la mutuelle de Ponvogo, nous aurons toujours besoin de votre assistance pour atteindre l’objectif commun qui est la formation et l’épanouissement des enfants de Ponvogo. Je voudrais donc compter sur vous pour la mobilisation de tous les parents d’élèves, voire toutes les communautés autour de l’école. Qui, en tant qu’Institution fondamentale de la République, a pour mission d’apporter l’éducation, la réussite scolaire et les valeurs républicaines à nos enfants. Merci à tous ces donateurs pour cette initiative », s’est réjoui le secrétaire général de la DRENA du Poro.

Avant de prodiguer les conseils du DRENA Brahima Traoré, empêché. « Il compte sur vous pour la réussite de ces écoliers et de ces élèves. Il me charge de vous rappeler les missions de l’école qui sont instruire-socialiser et orienter », a-t-il déclaré non sans demander au corps enseignant de jouer pleinement son rôle d’encadrement, d’éducation et de formation afin que cette école sorte des citoyens de qualité selon le vœu du président de la République Alassane Ouattara.

« Soyez professionnels, soyez les meilleurs maîtres pour une école de qualité ! », a conseillé M. Atta Germain. Visiblement satisfait des nombreuses actions entreprises pour le bien-être des populations de Ponvogo et d’une dizaine de villages environnants, M. Koko Alphonse, sous-préfet de Koni dont dépend le village de Ponvogo, a félicité Coulibaly Brahima pour son don de soi au service de sa communauté.

Le commandant a encouragé les enseignants et les apprenants à faire bon usage des outils didactiques qui leur ont été offerts gracieusement. Le sous-Préfet a demandé aux enseignants de redoubler d’efforts afin de produire de très bons résultats à la fin de l’année scolaire 2022-2023.

Cette 8e édition, la fondation Tchépé et la Mutuelle de développement de Ponvogo comptent poursuivre d’autres activités de dons pour venir en aide aux populations du village de Ponvogo.

Sercom Fondation Tchépé