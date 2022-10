Ligue des Champions: La soirée cauchemardesque de Riyad Mahrez

Buteur sur les deux dernières rencontres de Manchester City, Riyad Mahrez a été titularisé fort logiquement par Pep Guardiola dans le trio d’attaque mardi soir contre le FC Copenhague. C’était à l’occasion de la 4 éme journée de la phase de poule de la Ligue Européenne des Champions. Pour le moins qu’on puisse dire, la soirée n’a pas été gaie pour Riyad Mahrez.

Riyad Mahrez en manque de succès

Riyad Mahrez et Manchester City ont été tenus en échec mardi soir (0-0) sur la pelouse du FC Copenhague (Danemark). Sur une bonne dynamique lors de ses deux derniers matchs après une entame de saison compliquée, Riyad Mahrez a passé une sale soirée. En effet, alors que Rodri pensait ouvrir le score sur une frappe supersonique à la 13 ème minute, ce but a été annulé après consultation de la VAR à cause d’une précédente faute de main de Riyad Mahrez. Et comme si cela ne suffisait pas, l’international algérien qui est l’un des préposés au penalty dans cette formation mancunienne, a buté sur le portier adverse, le Polonais Kamil Grabara (25e). Au passage c’est le 26 ème penalty raté par les Sky Blues sous l’air Pep Guardiola qui est arrivé en 2016.

La sortie prématurée du Fennec

Incapable de concrétiser ces guirlandes d’occasions, Manchester City va être réduit à 10 à la 30 ème minute suite à l’expulsion de Sergio Gomez. Cette infériorité numérique des champions d’Angleterre va pousser Pep Guardiola à effectuer quelques réajustements tactiques. C’est le capitaine des Fennecs d’Algérie qui va faire les frais de ce changement de logiciel tactique du technicien espagnol.

Le joueur de 31 ans a cédé sa place au défenseur portugais, Ruben Dias à la 31 ème minute. Une situation agaçante et frustrante dont le virevoltant ailier algérien doit se passer rapidement pour se concentrer sur les échéances à venir, notamment le choc de la 10ème journée de la Premier League face à Liverpool dimanche 16 octobre 2022. Riyad Mahrez cette saison, c'est 12 rencontres et 2 buts toutes compétitions confondues pour l’instant.