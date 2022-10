Belmonde Dogo réitère l'engagement du gouvernement à soutenir les pupilles de la Nation

Les pupilles de la Nation constituent pour l'Etat de Côte d'Ivoire une priorité absolue de leur garantir une inclusion sociale épanouie en tant que populations en situation de fragilité et de vulnérabilité, selon la Ministre Belmonde Dogo.

La ministre Belmonde Dogo soulage les mamans et tutrices légales des Pupilles de la Nation

Ci-dessous le discours de madame la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté:

"Chères Mamans et Tutrices Légales des Pupilles de la Nation,

Chères Sœurs,

C'est pour moi un plaisir renouvelé de vous rencontrer ce jour, à l'occasion de la cérémonie de remise de prises en charge scolaires des Pupilles de la Nation.

L'admiration que je porte à votre endroit se justifie par votre résilience face aux difficultés multiformes auxquelles chacune de vous est confrontée depuis la disparition brutale de votre conjoint parti en mission commandée ou en mission de service public.

Malgré les contingences de la vie quotidienne, vous n'avez jamais cessé de nourrir des ambitions les plus nobles pour vos enfants.

Je suis comblée de savoir que la quasi-totalité des Pupilles de la Nation sont inscrits dans des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou dans des centres de formation professionnelle.

En les scolarisant, vous mettez en application la loi 2015 635 du 17 septembre 2015 qui fait << obligation aux parents dont les enfants atteignent l'âge de 6 ans de les inscrire dans un établissement scolaire » et vous leur donnez toutes les chances de bénéficier d'un modèle d'éducation et d'une insertion dans la société.

C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à mettre un accent particulier sur la scolarisation des filles qui, quelquefois, sont laissées pour compte lorsque la famille est dans une situation de vulnérabilité.

Chères Mamans et tutrices légales des Pupilles de la Nation, à la faveur de l'audience du 22 février 2022, vous avez exprimé un cri de cœur lié aux contraintes de la rentrée scolaire des Pupilles de la nation.

Aussi, ai-je le plaisir ce jour, de vous remettre des sommes symboliques, pour la prise en charge scolaire 2022-2023 des pupilles de la nation.

Nous continuons de solliciter nos partenaires aux fins de disposer d'autres facilités que nous mettrons à la disposition des pupilles de la nation.

Chères Mamans et Chères Sœurs, Je voudrais vous assurer que vos préoccupations figurent au nombre des priorités du Gouvernement du Premier Ministre Monsieur Patrick ACHI.

Je suis très heureuse de vous informer que, le Gouvernement en sa session du Conseil des Ministres du 03 Août 2022, a adopté le décret portant modalités d'application de la Loi portant statut des pupilles de la nation.

Ce décret va donner un coup d'accélérateur à la politique de prise en charge holistique des pupilles de la nation à travers deux subventions:

-la subvention d'entretien est versée à tous les pupilles de la nation jusqu'à l'âge de 18 ans ;

-la subvention d'étude accordée aux pupilles de la nation, âgés de 3 à 18 ans et est renouvelée jusqu'à l'âge de 25 ans pour ceux qui justifient d'une poursuite d'études supérieures.

Les dispositions sont en train d'être prises afin que ce décret soit mis en œuvre et que le bien-être des pupilles de la nation soit amélioré.

Toutes ces actions rentrent dans le cadre de la vision de la Côte d'Ivoire Solidaire que prône Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA. Elle place l'Homme au centre de l'action publique et accorde une priorité aux populations en situation de fragilité et de vulnérabilité.

Chères Mamans et tutrices légales des pupilles de la Nation,

Une belle lueur d'espoir pointe à l'horizon. Armons-nous de courage et resserrons-nous les coudes comme des guerrières en phase de gagner la plus belle des batailles, celle du bien-être de leurs enfants.

Je souhaite une excellente année scolaire et studieuse à tous les pupilles de la nation.

Que Dieu veille sur chacune de vos familles.

Je vous remercie".

PS: Le titre de pupille de la Nation

Le titre de pupille de la Nation est un titre de reconnaissance qui place les enfants mineurs de moins de 21 ans sous la protection et le soutien matériel et moral de l’État, en plus de celle des parents. Il concerne les enfants de soldats, policiers, gendarmes, de fonctionnaires et agents de l’État, décédés ou rendus invalides du fait de la guerre ou d’une mission commandée.