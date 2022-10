France-Showbiz: Booba relance les hostilités contre Vald

Visiblement, Booba n’aime pas l’accalmie. Malgré ses 45 ans, le discours du Duc de Boulogne reste toujours aussi fleuri, sa personnalité intacte. Quelques heures après avoir démonté l’influenceuse Maeva Ghennam, le B20 vient de ressusciter son clash avec Vald.

Booba relance son clash avec Vald

Booba aime quand l’atmosphère est chaude, il se nourrit des confrontations, des guerres de mots. Alors qu’il poursuit son combat contre les influenceurrs: Magali Berdah, Maeva Ghennam et Marc Blata, le rappeur n’a pas pour autant, laissé de côté ses clashs vis-à-vis de ses ennemis dans le show biz. Si ses adversaires farouches, à l’instar de Gims, de Kaaris ou encore Rohff, ne semblent plus guère avoir envie de lui répondre, l’auteur de Lunatic vient de remettre une couche par rapport à son clash avec Vald. Si celui-ci est toujours chaud, on devrait bientôt assister à une nouvelle passe d’armes entre les deux hommes.

Sur son compte Twitter, le B20 a en effet partagé l’extrait du clip d’un rappeur peu connu. En dessous de la vidéo, Booba a posté: « N... les racistes comme le Papa à Vald ». Ce message en guise de punchline à l’encontre de Vald s’apparente à une accusation du Duc de Boulogne qui avait évoqué entre-temps les orientations du père du V.

Booba, le géant du rap

Au-delà de ses clashs et de sa guerre avec les influenceurs, Booba s’est illustré il y a quelques semaines par son talent d’artiste avec son concert du 3 septembre dernier au stade de France. Ce concert avait tenu en haleine le public de l’antre du Stade de France. Ils étaient plus de 85000 à prendre d’assaut ce stade mythique. Durant deux heures de temps, le rappeur a offert une prestation étincelante à ce public pour ce qui ressemble à un dernier show avant sa retraite après plus de 25 ans de carrière.