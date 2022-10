Côte d'Ivoire: Une Journée d'Excellence pour Christ (JEC) organisée par des Enarques chrétiens

Le vendredi 7 octobre 2022 s'est tenue, à BOUAFLE, la 2e édition de la Journée d'Excellence pour Christ (JEC), organisée par le Réseau des Enarques Chrétiens de Côte d’Ivoire ( RECCI), qui vise la promotion de l’excellence et l’accomplissement d’actes de charité.

Les meilleurs élèves des établissements secondaires de BOUAFLE recompensés par le Réseau des Enarques Chrétiens de Côte d’Ivoire

Le Lycée 1 de la ville de Bouaflé, dans la région de la Marahoué, au centre du pays, a servi de cadre à cette journée de promotion de l’Excellence.

Cette journée d'excellence a débuté par une série de prières conduite par le frère N'zi Germain, Sous-préfet de ZAGOUE. Après avoir donc placé ladite cérémonie sous le sceau de l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, s'en est suivi les différentes prises de parole des officiels présents à cette cérémonie.

Ouvrant, ainsi, la série des allocutions, le proviseur du lycée moderne 1 de Bouaflé a exprimé sa satisfaction pour le choix porté sur son établissement avant de saluer cette belle initiative qui célèbre l'excellence. Il a terminé son allocution par des mots de gratitude à l'endroit du RECCI et d'encouragement à l’endroit des élèves en les incitant au travail et à l’excellence.





Prenant la parole à la suite du Proviseur, Allah Koffi Guillaume, président du RECCI a de prime à bord présenté le RECCI, un réseau d'énarques chrétiens qui s'est donné pour mission la promotion des valeurs du royaume des cieux par la culture de l'excellence. Il a également fait un bref historique de la création dudit réseau pour enfin donner les missions et objectifs majeurs.

Le DRENA, après ses prédécesseurs, rempli d'émotions et enthousiaste a emboîté le pas au proviseur en saluant de vive voix cette belle initiative et implorer la grâce de Dieu dans la vie des membres du RECCI pour leur sens de partage et de soutien au milieu éducatif aujourd'hui en manque d'excellence. Il a exhorté les récipiendaires et élèves présents à s'approprier les valeurs de l'excellence pour être les artisans de l'administration de demain.

Cette série d'allocutions s'est achevée par le témoignage du président du RECCI Alla Koffi Guillaume, qui a partagé les éléments de sa réussite actuelle partie d'un rêve d'enfance auquel il a joint la foi en Jésus-Christ.



Les allocutions achevées, la cérémonie de récompense des meilleurs élèves des établissements secondaires de la ville de BOUAFLE a meublé la suite des activités. A tour de rôle les récipiendaires ont reçu des mains des autorités présentes leurs kits composés de fournitures scolaires pour certains et pour d'autres de tablettes, d'ordinateur portable et trophées tout ceci accompagné d'un tableau d'honneur. Ces dons ont été soldés par la remise officielle d’un split au lycée 1 de BOUAFLE.



Après les mots de remerciement du porte-parole des récipiendaires, l'assemblée a été conviée à un cocktail offert par le RECCI qui a marqué la fin de la cérémonie d’excellence, première partie de la JEC.

Quant à la seconde phase de cette journée, elle a consisté en une visite à la prison de BOUAFLE aux environs de 17 heures. Cette visite a duré une quarantaine de minutes. La délégation était composée de l’équipe du RECCI avec à sa tête le Sous-préfet de la ville.

Après la rencontre avec les responsables de la prison, une séance de partage de la parole de DIEU avec les prisonniers présents à cette rencontre a été effectuée, couronnée par des prières à leur endroit. Cette séance a fait suite au don du RECCI aux prisonniers, don composé de vivres et non vivres. Il leur a été rappelé qu’il n’était pas trop tard pour eux et qu’il y’avait toujours de l’espoir avec le Seigneur JESUS, quitte à eux de se donner à lui et de marcher dans ses voies.

C’est sur ces notes d’espoir que la rencontre a pris fin et par conséquent mettant un terme à la JEC 2022 à BOUAFLE.

Étaient présents à cette journée une équipe du RECCI avec à sa tête son président Alla Koffi Guillaume, ancien élève dudit lycée et aujourd’hui contrôleur des services financiers au Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat (MBPE), les acteurs du milieu éducatif composé du Directeur Régional de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (DRENA) de BOUAFLE, les proviseurs des lycées 1 et 2 , le corps enseignant, les élèves, les heureux récipiendaires et leurs parents.