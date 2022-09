Côte d'Ivoire- Zouan-hounien: 1000 élèves reçoivent des kits scolaires

Le vendredi 16 Septembre 2020, la ville de Zouan-hounien a abrité la toute première édition de remise de kits scolaires à près de 1000 élèves ayant participé à des cours de vacances gratuitement dispensées par des instituteurs et des professeurs dans l'enceinte du groupe scolaire Guileu.

Éducation : DOHO Médard soulage 1000 élèves de Zouan-hounien

Cette cérémonie de remise de kits scolaires dans l'enceinte du groupe scolaire Guileu, concernait des élèves du primaire et du secondaire issus de la ville et ceux du reste du pays en vacances dans cette localité. Parrainée par DOHO Médard, président du mouvement " Servir Zouan-hounien ", cette journée d’excellence visait à célébrer l’excellence d’une part et d’autre part, à soutenir les parents d’élèves en cette période de rentrée scolaire. La cérémonie s’est tenue en présence du représentant du DRENA de Danané, le secrétaire général Rabalé Raoul ; des autorités administratives et coutumières.

Dans son allocution, M. Doho Médard a exprimé sa joie de récompenser les meilleurs élèves de sa localité. « Ils ont pu exceller grâce à des animateurs qui leur ont offert un cadre de vacances saines pour un apprentissage de qualité. Nous sommes à l’apothéose. Nous sommes très contents de constater que les moyennes vont de 12 à 15. Nous allons instituer ces cours de vacances avec les moyens qu'ils faut», a-t-il indiqué avant de prodiguer d'utiles conseils aux heureux récipiendaires : «Je vous exhorte à quitter le milieu de la drogue et des maquis. C’est à vous de montrer par votre acharnement au travail qu’il y a de la bonne graine à Zouan-hounien que les structures internationales qui sont ici pourront embaucher. »

Quant à Mme Michelle Nadia, elle a prodigué des conseils à l’endroit des récipiendaires. Elle a par la suite annoncé être la marraine de l'élève Deussieu Ange Juliana qui a obtenu une moyenne de 15,83 en Terminale A2. Dans ses actions en faveur de l’éducation, le parrain DOHO Médard s'est engagé à offrir la chance de réussir à l'élève Kouakou Koffi Ezéchiel en classe de 3ème qui a obtenu la moyenne de 15,33 en le prenant en charge pendant trois ans. L'équipe du mouvement " Servir Zouan-hounien " a fait don de 15 pots de peinture pour le revêtement des façades du groupe scolaire Guileu, 10 à l'inspection primaire et 5 pots à la gendarmerie. La promesse de 500 bancs à l'inspection primaire de Zouan-hounien a été faite.

325 tenues scolaires confectionnées pour les élèves et des centaines de kits scolaires ont été distribués. Face à l'épineuse question du chômage des jeunes, Doho Médard dit trouver une réponse durable au mal. «Localement nous avons créé une société qui s’appelle Zh Service qui se donne les moyens d’accompagner les associations de femmes et les jeunes nos sœurs et nos frères à trouver du travail parce que Zh a des potentialités qui ne sont pas encore exploitées. A long terme ce sont des projets d’envergure de développement que nous sommes en train de concocter » a-t-il révélé avant de conclure : « Notre commune n’a pas besoin de conflit inutile. Nous pensons qu’en posant les vrais problèmes de nos populations, les structures minières ne pourront qu’être réceptives».

Une correspondance de Sony WAGONDA