Côte d'Ivoire- Affaire Douk Saga, mort du SIDA : Molare persiste

À l'occasion des 16 ans de la disparition de Douk Saga, le créateur du couper décaler, l'un de ses fervents lieutenants, Le Molare, était sur le plateau de l'émission Peopl'Emik. Le patron de M Group a encore confirmé que le "président" est bel et bien décédé après avoir contracté le virus du SIDA.

Molare (ex-compagnon de Douk Saga) : "C'est pleinement assumé, mais je n'aurais pas dû le faire à cette période-là"

Cela fait 16 ans que Doukouré Hamidou Stéphane a quitté le monde des vivants. Surnommé Doug Saga, ce jeune Ivoirien établi en France est le créateur du genre musical couper décaler. Il est décédé le 12 octobre 2006 à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, à l'âge de 36 ans.

La mort du "Sommet de l'Himalaya" a ébranlé la Côte d'Ivoire, car elle est survenue au moment où la carrière de cet amoureux de cigares était en pleine ascension. Doug Saga a été terrassé par une maladie qui l'avait éloigné de la scène musicale. Selon Soumahoro Mauryféré dit Le Molare, l'ex-président de la Jet 7 est décédé du SIDA.

Plus de dix ans après, Le Molare maintient sa position sur la cause du décès de Douk Saga. "Les gens pensent que je l'ai dit en 2006, c'est faux. Je l'ai dit six ans après. Mais quand je l'ai dit, je n'ai pas anticipé l'impact que ça allait avoir sur les gens", a dit le "boss" du couper décaler sur le plateau de Peopl'Emik en réponse aux questions du chroniqueur Anaconda.

"Son fils m'a dit : "ah tonton, j'ai vu une vidéo où tu n'aurais pas dû le dire". J'ai dit c'est vrai je suis désolé, je n'aurais pas dû le dire. Et je lui ai expliqué le contexte dans lequel je parlais. Et il m'a dit je comprends. Au moins tu es là pour moi, tu appelles maman. Il ne m'en a pas voulu. Sa mère, après la sortie, elle avait été motivée par certaines personnes (...) Il faut être au-dessus des choses. Elle aussi était dans l'émotion. Effectivement, quand tu fais une sortie comme ça, tu t'appelles Molare, tout le monde te connait, tu es un proche de Douk Saga, ça pouvait impacter sa vie. Donc, elle avait raison. L'essentiel, c'est de savoir qu'il faut prendre du recul et faire attention à ses propos", a poursuivi Le Molare. "Je l'ai fait, je l'ai dit. C'est pleinement assumé, mais je n'aurais pas dû le faire à cette période-là", a-t-il regretté.