Côte d’Ivoire: Molare peut-il organiser la CAN 2023? Voici ses soutiens

Quelle organisation pour la Can 2023 en Côte d'Ivoire? C’est la question qui taraude tous les esprits après une CAN 2021 controversée au Cameroun. L’artiste ivoirien Mory le Molare et son label M Group entendent jouer leur partition et appellent le COCAN à les associer à l’organisation.

Can 2023 en Côte d'Ivoire: Molare positionne M Group dans l’organisation

Présenté comme un géant de l’événementiel en Côte d'Ivoire, Soumahoro Moriféré dit Molare Inter, a dévoilé, dimanche, ses intentions à vouloir prendre une part active dans l'organisation de la CAN 2023 dans son pays si les autorités ivoiriennes lui font confiance.

Le chanteur ivoirien, spécialiste du coupé-décalé et propriétaire de quatre entreprises dont la plus connue est M GROUP, a interpellé haut et fort le comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations, le COCAN 2023, avant que les marchés ne soient attribués à leurs “amis”.

“J’espère que la CAN 2023 en Côte d’Ivoire vous allez nous mettre dans l’organisation. Notre réputation n’est plus à faire dans le domaine ! Je ne veux pas entendre affaire de MICROS quelque part !”, a-t-il posté sur sa page Facebook dimanche nuit.

“Nous sommes forts dans l’opérationnel en CÔTE D’IVOIRE. Si vous ignorez les talents locaux, le président va nous entendre fort !!! On va prendre audience pour aller rapporter... C’est pas la peine de donner les contrats à vos amis”, a prévenu le promoteur qui a connu un succès mirobolant dans l’organisation des awards du Prix International des Musiques Urbaines et du Coupé décalé (Primud). Un événement culturel organisé par l'entreprise M-Group.

La publication du jet setteur et poulain de feu Douk Saga, créateur du Coupé décalé, a été diversement interprétée par les internautes dont plusieurs célébrités comme TNT, Mulukuku DJ et biens d’autres.

“Exactement“, a répondu la chanteuse ivoirienne Vitale. Tout comme le célèbre animateur John Jay: “Je confirme frérot....et je ferai du tohi bohi Baoulé Bhethé,Dioula,Gouro,Toura,etc car tu as fait tes preuves...autant on donne à César ce qui est César, il faut aussi donner à Molare Inter artiste ce qui est à Molare!”

“pfff prkw tu aimes parler à voix basse ? Parle fort là !”, a encouragé l’artiste Dj Mulukuku.

“Vieux tu es une référence dans le pays et sache que tu inspires plus d'un parmi nous jeunes ivoiriens. Accepter de rentrer au pays, créer de l'emploi avec cette notoriété que tu as et arriver à rester professionnel et honnête, nous rêvons d'une Côte d’Ivoire où les icônes nous font rêver et dans le coupé décalé, tu es sans doute celui qui fait le plus Rêver”, a commenté un internaute.

Pour Jules Beco, Molare Inter a parlé pour tous les jeunes talents ivoiriens. “j’espère que quand ils vont te donner, tu ne vas pas donner à tes amis, je ne veux pas entendre parler de taille quelque part. Nous tous, on a expérience…”, a-t-il indiqué.

“Molare Inter artiste, vous êtes élu président de notre organisation”, a réagi la plateforme Comité d’organisation pour la réception des Camerounais à la CAN 2023.

Pour certains, les couacs qui se sont multipliés dans les stades au Cameroun lors de cette CAN 2021, devront servir de leçons à la Côte d'Ivoire pour mieux se préparer en choisissant des professionnels pour espérer réussir l’organisation de la CAN 2023. Surtout que les Ivoiriens ont été en tête des critiques parfois très sévères notamment celles sur la pelouse du stade de Japoma. N'empêche que le COCAN 2023 peut aussi faire confiance aux jeunes talents.

“En tout cas hein, façon on est en train de promettre monts et merveilles aux Camerounais là, confiez svp l'organisation aux personnes qualifiées, elles vont faire ça propre. Pardonnez... On veut pas deuxième honte ooh. Et surtout à des ivoiriens, on a trop de talent ici”, a confié un autre abonné à la page Molare Inter artiste.

La RTI est à l'école de la CRTV Camerounaise

D’autres, par contre, se veulent très prudents avec le label M Group. “Avec l’organisation de primud j'ai vue là...Ils peuvent louer le matériel chez vous inh... mais le reste là am yaki! n'kloman gnanzoin”, a mis en doute cet internaute.

La web activiste camerounaise, Yolande Bodiong, recommande l'humilité dans les propos des ivoiriens sur les échecs et les leçons à tirer de l’organisation de la CAN 2021 dans le pays de Samuel Eto’o.

“Molare Inter artiste, c'est dommage de parler ainsi. Affaire de Micros là, la vraie version vous ne la connaissez pas. Par ailleurs, vos compatriotes sont actuellement au Cameroun pour apprendre. J'ai moi-même reçu deux à Japoma. Apprenez sans avoir honte, nous ne sommes pas chiches en transfert de technologie. En passant, la RTI est à l'école de la CRTV. Faut aussi dire à votre Ministre que chaque stade a sa régie. On ne loue pas les micros à l'extérieur. Pour le reste, me contacter après la victoire des Lions Indomptables le 6 février", conseille la Camerounaise.

Choquée par certains débordements, l'actrice ivoirienne Emma Lohoues a tenu a fustigé “que des Camerounais aient piétiné le drapeau ivoirien” récemment dans un rififi entre influenceurs camerounais et ivoiriens sur la toile.

Des scènes qui ont suscité la colère de nombreux supporters ivoiriens, promettant un accueil infernal aux Lions Indomptables du Cameroun lors de la Can 2023 en Côte d'Ivoire.