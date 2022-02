Falonne, danseuse de Serge Beynaud, parle de ses rapports avec Zota

La danseuse de Serge Beynaud, Falonne, s'est prononcée sur ses rapports avec sa collègue Zota.

L’artiste Serge Beynaud est incontestablement l’une des icônes du mouvement Coupé-décalé. Durant plusieurs années, il a mené une farouche concurrence à feu Dj Arafat. Mais contrairement au Boss de la Yorogang qui se faisait régulièrement accompagner de danseurs de sexe masculin, "Le mannequin des arrangeurs", lui, a toujours préféré les jeunes danseuses.

Avec le trio composé de Zota, d'Annick Choco et de Sandia Chouchou, il a éclaboussé de nombreuses salles de spectacles en Côte d’Ivoire et à l’international. Après les départs d’Annick et de Sandia qui ont décidé de se lancer dans la chanson, Serge Beynaud a recruté la belle Falonne, une autre danseuse toute aussi talentueuse que séduisante, afin d’épauler la sulfureuse Zota qui lui a toujours été loyale.

Interrogée sur ses rapports avec Zota, Falonne a confié qu'il n'y a aucune animosité entre elles. "Déjà je suis venue trouver Zota dans la benomania quoi que j'ai commencé la danse avant elle. J'ai respecté et je continue de respecter sa place en cherchant à avoir ma place à moi et mon nom. Je ne suis pas venue faire de concurrence à Zota. Quand j'ai commencé, elle m'a dit de ne pas écouter les gens qui parlent... Aujourd'hui, il n'y a pas de rivalité entre nous. Nous sommes toutes au même niveau avec mon patron", a-t-elle indiqué sur la chaine NCI.

Falonne a également expliqué comment elle associe sa vie de mère à son travail. "Franchement, ce n'est pas facile, ça me fait très mal de laisser souvent mon enfant à cause du travail. Mais, aujourd'hui, il est habitué d'autant plus que j'ai ma mère et ma sœur qui m'aident dans ce sens quand je ne suis pas là. C'est pour cela, quand je suis revenue de toutes nos tournées, j'ai décidé d'aller avec mon fils en France afin qu'il profite de moi et respire un peu l'air frais", a ajouté la danseuse de Serge Beynaud.