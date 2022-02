Asap Rocky bientôt papa, Rihanna (34 ans) attend leur premier enfant

Le rappeur Asap Rocky et sa femme Rihanna, entrepreneure propère à seulement 34 ans, seront parents. Le couple attend son premier bébé.

Asap Rocky et Rihanna, une love story qui dure depuis 2013

Décidés à garder leur amour secret, Rihanna et son compagnon ont attendu le mois de mai 2021 pour officialiser leur relation. Le 22 janvier 2022, la chanteuse américaine Rihanna partageait sur son compte Instagram, une vidéo promotionnelle d’elle à l’approche de la Saint-Valentin, en dévoilant ses courbes sublimées par de la lingerie Savage X Fenty, sa propre enseigne.

Sur ce post, Rihanna affichait un ventre plat. Une façon de faire diversion avant de partager, de son plein gré, l’heureux événement qui l’attend. Eh bien la chanteuse de Diamonds est enceinte de son premier enfant, comme le confirme un cliché publié par le site People.com.

On y voit la Barbadienne main dans la main avec son chéri A$AP Rocky, dans une tenue ne cachant rien de son ventre bien arrondi de future maman. Pas besoin de braver les températures négatives de New York avec de grosses couches de vêtements ! Le futur bonheur qui attend l'artiste de 33 ans a suffi à lui réchauffer tout le corps : c'est dans un jean lose et une doudoune rose longue ouverture juste au-dessus de son baby bump, que Rihanna a défilé en toute beauté sur les trottoirs de la Grosse Pomme.

Discrète sur sa vie amoureuse avec A$AP Rocky, l'interprète d'Umbrella n'a désormais plus rien à cacher à personne. Plus belle et épanouie que jamais au bras de son homme, Rihanna s'apprête à démarrer l'un des plus heureux chapitres de sa vie.

En 2013, des rumeurs avaient été propagées concernant un éventuel flirt entre Asap Rocky et l’ex-chérie de Chris Brown. Mais ce n’est qu’en décembre 2020 que les médias, et plus particulièrement le New York Post, révèlent qu’il y a une love story entre les deux protagonistes. Selon les informations de nos confrères, ils étaient en couple depuis des mois.