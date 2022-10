Côte d'Ivoire: Le PPA-CI favorable à une alliance avec Simone Gbagbo, mais...

Une alliance entre le MGC (Mouvement des générations capables) de Simone Gbagbo et le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) de Laurent Gbagbo n'est pas à écarter, selon Koné Katinan Justin. Le porte-parole du parti politique du "Woody" de Mama s'exprimait le jeudi 13 octobre 2022.

Côte d'Ivoire : Ce que Katinan pense du parti de Simone Gbagbo

Depuis août 2022, Simone Éhivet Gbagbo est à la tête d'un nouveau parti politique. L'ancienne Première dame de la République de Côte d'Ivoire a créé le MGC (Mouvement des générations capables), ce qui officialise sa rupture avec le FPI (Front populaire ivoirien), dirigé par Pascal Affi N'guessan.

À l'occasion de la tenue de la 7e édition de la Tribune du PPA-CI, Koné Katinan Justin a porté un regard sur le parti de l'épouse de Laurent Gbagbo. Le porte-parole du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire a révélé que sa formation politique ne dirait pas "non" à une alliance avec le MGC. Il a donné les conditions d'une probable collaboration.

"Lorsque nos intérêts vont converger sur les questions nécessaires, on le fera comme on le fera avec les autres partis politiques", a dit l'ex-ministre du Budget de Gbagbo. "Nous sommes en politique. Mme Simone Ehivet Gbagbo a créé son parti politique (...) Moi ma conviction personnelle, c’est qu’elle est idéologiquement de gauche et je ne vois pas où elle pourrait se situer. Sur ce plan nous n’avons absolument pas d’a priori si les exigences politiques nécessitent que nous nous rencontrions pour travailler en tant que leaders politiques de l’opposition, nous le ferons", a-t-il poursuivi.

Il faut dire que Simone Gbagbo ne s'est pas encore clairement exprimée sur sa probable candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Toutefois, l'ex-député d'Abobo, native de Moossou, a indiqué qu'elle n'hésiterait pas à répondre à l'appel de ses partisans. Rappelons que les relations sont tendues entre elle et Laurent Gbagbo depuis le retour de ce dernier à Abidjan le 17 juin 2021.