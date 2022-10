Man City-Liverpool: Riyad Mahrez va démarrer sur le banc

Titulaire sur les trois dernières rencontres de Manchester City, Riyad Mahrez devrait démarrer sur le banc des remplaçants ce dimanche à l’occasion du choc de la 10ème journée de Premier League entre Manchester City et Liverpool.

La mauvaise surprise de Pep Guardiola à Riyad Mahrez

Riyad Mahrez devrait payer le prix de sa performance chaotique contre le FC Copenhague (0-0) mercredi à l’occasion de la 4ème journée de la phase de poule de la Ligue européenne des champions. Titularisé dans ce match, le capitaine des Fennecs d’Algérie ne s’est pas montré à son avantage.

Dès la 10ème minute, un but des Sky Blues a été refusé à Rodri à cause d’une main du Fennec. L’ailier a ensuite raté un penalty quelques minutes plus tard avant d’être sacrifié par son entraîneur Pep Guardiola après une expulsion du défenseur Sergio Gomez.

Selon les informations de la presse anglaise, notamment du quotidien Manchester Evening News, Riyad Mahrez (31 ans) ne débutera pas ce dimanche contre Liverpool. Le quotidien anglais assure que le technicien espagnol devrait composer un trident offensif composé de Phil Foden, de Jack Grealish et bien évidemment du cyborg norvégien, Erling Haaland qui sera à juste titre l’attraction de ce gros duel.

Le natif de Sarcelles va donc patienter avant de fouler la pelouse de l'Etihad Stadium afin d’apporter une plus value au bastion offensif de son club. En 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le champion d’Afrique algérien a inscrit 2 buts pour son club.

La première place en ligne de mire pour Manchester City

2ème au classement avec 23 points, Manchester City est le grand favori de ce duel au sommet de la 10ème journée de Premier League contre Liverpool. Avec leur atout offensif numéro 1 qui n’est autre qu’Erling Haaland (20 buts, 3 passes décisives en 12 matchs), les Sky Blues tenteront de battre Liverpool pour mettre la pression sur le leader Arsenal qui joue également ce dimanche contre Leeds United.

Mal en point de leur côté avec une triste 11ème place avec 10 points au compteur, les Reds de Jürgen Klopp tenteront de créer la sensation dans cette confrontation et se relancer.