Côte d'Ivoire: Abidjan accueille la 1ère édition du Mother Africa Festival

Promouvoir la culture, l'art, la musique et la gastronomie africaine est l'une des motivations des promoteurs du Mother Africa Festival, premier Festival Africain multi format et multiculturel qui se déroulera les 28, 29 et 30 décembre 2022 à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Culture : Ce que prévoit le Mother Africa Festival

La conférence de presse de lancement et de présentation du Mother Africa Festival, a eu lieu le vendredi 14 octobre 2022 au Sofitel Abidjan Hôte Ivoire . "C'est le Premier Festival International made in Côte d'Ivoire qui entend réunir plus de 40.000 festivaliers venant de divers horizons. Un événement inédit", a confié Fontaine TRAORÉ, Promoteur dudit Festival.

Le festival est l'idée d'un groupe d' africains ayant voyagé aux 4 coin du monde. L'idée est soutenue par une volonté plurielle de valorisation la musique, la culture et des arts africains. Le Mother Africa Festival vient rendre à l'Afrique sa vocation de mère génitrice.

Selon Fontaine Traoré, " le choix porté sur la Côte d’Ivoire pour lancer la première édition de ce festival, se trouve dans son rôle de pays moteur de l'Afrique avec sa capitale Abidjan qui demeure le carrefour ouest africain de toutes actions musicales, culturelles et artistiques".

A l'affiche, il y aura sur les trois jours du festival (28, 29 et 30 décembre 2022), une belle palette d'artistes locaux et internationaux. Au-delà de son caractère festif, le Mother Africa Festival revêt un volet touristique.

En terme de retombées, ce festival, en mettant l'accent sur la création d'une expérience unique, vise à accroître les opportunités économiques et touristiques et ainsi contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Les promoteurs ambitionnent ainsi de créer une plateforme sécurisée, parfaitement structurée et compétitive.

Infos : Nicaise B.