Côte d'Ivoire: Les acquis de la mission de Patrick Achi à Washington

Le Premier Ministre Patrick Achi ne chôme pas à Washington. En effet, en marge des Assemblées annuelles du Fonds Monétaire International (FMI) et du groupe de la Banque Mondiale, il a accordé plusieurs audiences à Washington. Le samedi 15 octobre 2022, le chef du gouvernement a ainsi rencontré David Malpass, président du groupe de la Banque Mondiale, Makhtar Diop, Directeur général de la Société Financière internationale (SFI), Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et une délégation de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA) composée notamment d’Hiroshi Matano, vice-président exécutif et Junaid Kamal Ahmad, Vice-président chargé des opérations.

En visite de travail à Washington, Patrick Achi obtient le soutien d’importantes structures du Groupe de la Banque Mondiale

Avec David Malpass, le chef du gouvernement ivoirien a échangé sur la situation du portefeuille de la Banque Mondiale en Côte d’Ivoire ainsi que les défis auxquels seront confrontés les pays en développement, suite à la dégradation de la situation économique mondiale causée par une conjonction de crises sans précédent. Les deux personnalités ont discuté sur le rôle du secteur privé dans le développement économique, social et humain de la Côte d’ivoire. Elles ont plaidé pour la mise en œuvre accélérée de réformes visant à l’ amélioration de l’environnement des affaires et une meilleure intégration des chaines de valeurs, notamment dans l’agriculture et l’industrie.

Lors de la rencontre avec Makhtar Diop, il a été question de l’engagement de la SFI en Côte d’Ivoire. Le Directeur général de cette structure de la Banque Mondiale dédiée au secteur privé, s’est félicité de la collaboration entre son organisation et le gouvernement ivoirien ainsi que des actions entreprises par les autorités ivoiriennes. « L’ensemble des engagements qui avaient été pris en termes d’investissements ont été réalisés et notre portefeuille est en train de s’accroitre de manière significative. Cela montre qu’il y a un environnement des affaires qui s’est amélioré de façon significative en Côte d’Ivoire », a-t-il indiqué. Avant d’assurer que la SFI entend « approfondir et diversifier ses investissements en Côte d’Ivoire ».

Pour sa part, Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a révélé au terme de ses échanges avec le Premier Ministre, que la Banque Mondiale entretient un excellent partenariat avec la Côte d’Ivoire. « Les deux parties peuvent aller beaucoup plus loin dans leur collaboration. La Côte d’Ivoire représente pour la Banque Mondiale, le deuxième portefeuille le plus grand en Afrique de l’Ouest et du centre après le Nigeria », a précisé Diagana. Avec la délégation de la MIGA, le Premier Ministre ivoirien a également évoqué les perspectives de collaboration avec la Côte d’Ivoire.

Au terme de la rencontre, Junaid Kamal Ahmad, s’est montré particulièrement séduit par le Plan National de Développement (PND), le qualifiant de « fantastique » et assuré que l’agence va accroitre sa présence en Côte d’Ivoire. « Nous sommes déjà là. Mais le moment est venu vraiment de créer un partenariat sur le long terme. Surtout que le PND comporte beaucoup de vision et d’espoir pour les Ivoiriens », a-t-il ajouté. En outre, le chef du gouvernement a échangé avec la patronne du Fonds monétaire international (FMI). Kristalina Georgieva a salué les efforts du gouvernement ivoirien et a assuré Patrick Achi du soutien du FMI. « Nous continuerons de travailler ensemble pour le peuple de Côte d’Ivoire », a souligné la Directrice générale du FMI.

Patrick Achi satisfait de la moisson pour la Côte d’Ivoire: « Nous repartons avec de bonnes nouvelles »

Mandaté par le Président de la République, Alassane Ouattara pour conduire la délégation ivoirienne aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque Mondiale à Washington, Patrick Achi est satisfait de son séjour en terre américaine. Le chef du gouvernement qui a fait le point sur cette mission, a expliqué que « la moisson a été bonne » pour la Côte d’Ivoire. « Nous venions expliquer quelles sont les circonstances que nous vivons, quels sont les efforts que nous avons déjà faits et qu’eux-mêmes saluent à travers le leadership du Président de la République et quelles sont les actions que nous allons entreprendre à partir des années qui viennent et quel accompagnement ils peuvent nous apporter (…) Nous repartons avec des bonnes nouvelles », a laissé entendre le chef du gouvernement.

Selon Patrick Achi, « les échanges ont été fructueux et francs ». Le Premier Ministre a par ailleurs souligné que la délégation ivoirienne a largement bénéficié de la relation entre le président ivoirien, ancien Directeur Général Adjoint du FMI et les institutions de Bretton Woods. Le Premier Ministre a dans ce sens, souligné que la Côte d’Ivoire est l’un des rares pays à avoir pu échanger avec à la fois les hauts responsables du FMI et ceux de la Banque Mondiale.

« Nous sommes venus ici construire ensemble avec les partenaires au développement, les mécanismes qui doivent être mis en place pour nous permettre d’être plus résilients, de soutenir nos populations et de maintenir cette croissance qui est si importante », a ajouté le Patrick Achi qui a indiqué qu’il va "rendre compte au chef de l’Etat". Pour rappel, le Premier Ministre était à la tête d’une délégation qui comprenait notamment le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, la Ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba ainsi que le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo.