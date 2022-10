Agboville- Leadership féminin: Pourquoi le RIFeL a distingué Mariam Coulibaly

La présidente fondatrice de l’ONG Ahika Moayé, Mariam Coulibaly, a été distinguée le samedi 15 octobre 2022, par le Réseau international des femmes leaders africaines(RIFeL). Plus connue sous le nom Mariam Calebasse, elle a été distinguée lors de la première édition du Prix international des femmes leaders africaines, qui s’est tenue le 13 août dernier à Taabo (dans l’Agnéby-Tiassa). C’était autour d'un dîner gala dénommé le "Diner gala des femmes leaders africaines".

Agboville: Mariam Coulibaly distinguée "self-made woman" par le RIFeL

Vingt-cinq(25) femmes de différents domaines d’activités issues de Côte d’Ivoire, Guinée, Congo, Cameroun, Sénégal, Mali, Suisse et des États-Unis, ont vu leurs efforts reconnus. Ce, dans le cadre des actions du RIFeL, visant à récompenser le leadership de ces femmes au service des communautés en tant que modèle de réussite. La présidente du RIFeL, Silvie Obité, lui a remis, samedi, à son domicile d' Agboville, son prix en présence de parents et amis venus nombreux pour la circonstance, au rang desquels se trouvait Dosso Salimata Coulibaly, directeur régional de la Solidarité et de la Lutte contre pauvreté.

« Nous avons tenu à venir à Agboville pour remettre le prix de Mariam Coulibaly. Une femme battante, une femme dynamique, une femme dotée d’un courage sans pareil. Elle est le prototype de ce que les Anglais appellent "self-made woman", c’est-à-dire une femme qui s’est fabriquée elle-même... C’est pourquoi, le RIFeL voudrait vous féliciter et vous encourager à plus d’efforts. Que ce prix soit pour vous, une source de motivation à continuer d’être au service des autres pour le bien-être collectif », a réitéré la journaliste Sylvie Obité.

Notons que le 18 septembre dernier, l’ONG Ahika Moayé a offert des kits scolaires à une centaine d’enfants du primaire en situation défavorisée d’Agboville. « Grand merci au RIFeL qui me fait l’honneur ce jour, en me remettant cette distinction. Car, ce prix représente une marque de considération et d’estime pour ma modeste personne », s’est réjouie Mariam Calebasse. Pour la présidente de l’association Les étoiles brillantes d’Agboville, qui compte plusieurs sections avec plus de 1000 membres, son couronnement est à mettre à l’actif de tous ceux qui l’accompagnent dans le combat pour l’autonomisation de la femme.

« Je vous promets de travailler davantage pour toujours mériter votre confiance. Seule, la mission sera difficile mais avec vous à mes côtés, nous allons y arriver. C’est pourquoi, j’exhorte chacun de nous à œuvrer pour la paix, la fraternité, l’union et la solidarité pour le développement d’Agboville et de l’Agnéby-Tiassa », a exhorté celle qui a reçu le prix de la meilleure gestionnaire de groupement féminin dans la région de l'Agnéby-Tiassa. Etre une femme qui s’est réalisée soi-même, être au service des autres et avoir le sens du partage, sont les critères qui ont été retenus dans la sélection des 25 lauréates de la première édition du Prix international des femmes leaders africaines dont fait partie Mariam Calebasse. Créée en 2020, le RIFeL s’est aussi assigné comme missions de contribuer à l’autonomisation de la femme et d'apporter une aide humanitaire aux femmes et aux enfants défavorisés d’Afrique.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.