Côte d'Ivoire: Augustin Kassi, 35 ans au service de la peinture!

Deux mois, c’est le temps que va durer la célébration des 35 ans de carrière du peintre ivoirien Augustin Kassi. Pour ce faire, plusieurs activités ont été déclinées au cours d’une rencontre qui s’est tenue le samedi 15 octobre 2022 à la Rotonde des contemporains d’Abidjan-Plateau.

Célébration de ses 35 ans de carrière: Le peintre Augustin Kassi veut faire un bilan

Né en 1966, Augustin Kassi a été formé au Centre Artistique d’Abengourou. Doté d’un talent incommensurable, les portes lui sont ouvertes pour des expositions à travers le monde; à commencer par la Côte d’Ivoire, le Bénin, l’Afrique du Sud, la France, la Norvège, la Belgique, les Etats-Unis et bien d’autres cieux. Il a alors affirmé que ses «35 ans de carrière, c’est pour faire une pause et regarder dans le rétroviseur pour voir ce qui a marché et ce qui n’a pas marché afin de se projeter dans le futur ».

Pour marquer ce jubilé de Rubis du Troubadour aux formes plantureuses en peinture (Augustin Kassi), plusieurs activités sont au programme notamment : du 24 au 29 octobre 2022, un atelier jeunesse est organisé à la maison de la culture à Adzopé, puis au centre Charles et Marguerite Bieth d’Abengourou. Du 10 novembre au 10 décembre, se tiendra une exposition des 35 ans de carrière à la Rotonde des arts contemporains d’Abidjan-Plateau.

Du 12 au 22 novembre 2022, un workshop est organisé à Houkami Guyzaign avec à la clé un vernissage le vendredi 25 novembre 2022. Des visites de découvertes et d’échanges culturels, sont également prévues du 1 au 5 décembre 2022 dans la région du Moronou, plus précisément à Bongouanou et M’Batto. La conférence de presse a enregistré la présence de Henri N’Koumo qui représentait la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Reamarck, et celle du Directeur de la Rotonde des arts contemporains, Prof Yacouba Konaté.

Mam (stagiaire)