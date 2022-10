Côte d'Ivoire: Les jassides (insectes ravageurs) menacent la production cotonnière

Depuis quelques semaines, le bassin cotonnier de notre pays fait face à des attaques de jassides qui limitent les efforts des producteurs de coton et menacent les objectifs de production. Ces insectes ravageurs qui gagnent du terrain deviennent une menace pour la filière coton de notre pays la Côte d'Ivoire.

Menace des jassides dans le bassin cotonnier : Adjoumani en mission

Pour faire face à cette situation, et vu l’urgence, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, effectue une mission urgente d’observation et de rencontre avec les producteurs dans le nord, précisément à Dih à 5km de Korhogo, sur l’axe Korhogo Boundiali.

L’objectif de cette mission est de comprendre l’ampleur des Jassides parasites, nuisibles aux cotonniers afin de contenir rapidement cette situation qui fait peser de graves menaces sur la production cotonnière et sur les revenus des acteurs de la chaîne de valeur. Plusieurs missions ont été organisées dans les zones infectées, sur instructions du Ministre d’Etat Adjoumani. Rappelons que le jasside Jacobiella facialis est un ravageur piqueur-suceur du cotonnier en Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, ses attaques persistent sur tout le cycle cultural malgré les traitements insecticides.

Mam (stagiaire) avec Sercom Ministère