Abobo : Pose de la première pierre d’une piscine olympique

Le Premier ministre, Patrick Achi, se rendra dans la commune Abobo ce samedi 22 décembre 2022, pour la pose de la première pierre d’une piscine olympique dans ladite commune. Une annonce radieuse aux yeux des populations.

Abobo : Le ministre des Sports annonce la pose de la première pierre de la piscine olympique

Bonne nouvelle pour les populations d’Abobo. Le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, a fait savoir le jeudi 13 octobre 2022, lors de la clôture de l’atelier de sensibilisation et d’information du mouvement sportif sur la lutte contre le dopage, à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS), la construction d’une piscine olympique à Abobo.

Un évènement qui vise à marquer le coup d’envoi de travaux de construction de cinq piscines olympiques sur le plan national. En dehors de celles de Bouaké et Bingerville qui sont en cours de rénovation, cette réalisation s’inscrit dans la mise en œuvre du Projet de réhabilitation et de construction d’infrastructures sportives en Côte d’Ivoire. Une volonté qui découle du nombre élevé de décès par noyade des jeunes aux bordures de plages des villes côtières ; notamment les villes de Grand-Bassam, Jacqueville, Marcory et d'Assinie où l’on enregistre jusqu’à ce jour, 264 décès par noyade durant la saison estivale 2022.

« J’ai constaté des noyades extraordinaires ces cinq dernières années. Les jeunes prennent trop de risques à aller à Grand-Bassam, à Assinie. En tant que maire, je vois les actes de décès. On a franchi la barre de 200 tués par an, on ne peut pas rester là à observer », s’est indigné le ministre des sports.

Par le PRECIS, programme qui vise la construction d’infrastructures sportives de proximité, le gouvernement ivoirien veut instaurer la pratique régulière des activités sportives dans le quotidien des populations. Pour les piscines olympiques, le projet fut baptisé “projet d’aisance aquatique”.

Bekanty N’ko (stagiaire)