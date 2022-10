Côte d'Ivoire: Zongo et Tao en spectacle contre l'immigration clandestine

Zongo et Tao, deux grandes figures de l'humour en Côte d'Ivoire, seront en spectacle le samedi 29 octobre 2022 au Palais de la culture d'Abidjan Treichville. Cet événement marquant le retour de ce fabuleux duo se dénomme "Immigration Kabako". L'objectif est de sensibiliser les jeunes contre les dangers de l'immigration clandestine.

Côte d'Ivoire : Zongo et Tao signent le grand retour au Palais de la culture !

"Toujours ensemble, mais jamais d'accord". Cette expression caractérise de fort belle manière le duo humoristique Zongo et Tao. Après quelques années de silence, Gnamian Bi Nestor Gole (Zongo) et Tao Bernard (Tao) montent sur le podium pour le grand bonheur de leurs fans.

À cet effet, Zongo et Tao seront en attraction au Palais de la culture de Treichville le samedi 29 octobre 2022 dans le cadre du spectacle "Immigration Kabako". Sensibiliser les jeunes sur les dangers de la migration clandestine, mais également leur montrer les opportunités de réussite existant en Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif que se donnent les deux humoristes dont la carrière a débuté en 1994 dans l'émission "Dimanche Passion" diffusée sur la RTI présentée par Barthélémy Inabo Zouzoua.

Il faut noter que "Immigration Kabako" fait partie des projets retenus par l’Institut français de Paris dans le cadre de l’appel à projet Visas pour la création 2019. C'est le fruit d’une résidence de recherche et d’écriture à la cité internationale des arts de Paris de juillet à août 2019. "Immigration Kabako" est une combinaison de mots, immigration et kabako (en malinké), pour exprimer les douleurs de l'immigration clandestine.

Ce projet culturel de sensibilisation et de lutte contre l'immigration clandestine est porté par l'ONG Afrika Social Invest. Selon les initiateurs, une caravane nationale de sensibilisation, des conférences, des témoignages et des séances de formation pour les jeunes entrepreneurs sont prévus. Le spectacle de Zongo et Tao est le lancement de la caravane nationale de sensibilisation.

Le duo Zongo et Tao est reconnu pour son humour conscient qui trouve son fondement dans la conscientisation. Ces humoristes travaillent essentiellement sur les parodies en entremêlant harmonieusement l'ironie et la dérision. Ces protégés de Barthélémy Inabo utilisent les valeurs thérapeutiques et pédagogiques de l’humour pour véhiculer des messages de haute portée sociale.