Danané: Le canton Gblon célèbre son fils le préfet Gombagui Georges

La place publique de Bazemé a refusé du monde à l’occasion de la cérémonie d’hommage des populations au président de la République, Alassane Ouattara. Au-delà des filles et fils des trois villages qui constituent Bazamé, à savoir Bampleu, Zampleu et Minsampleu ; les populations du canton Gblon, dans le département de Danané, ont effectué massivement le déplacement pour rendre hommage à celui que Bazamé considère comme son sauveur et référentiel, en la personne du préfet hors grade, Gombagui Georges, préfet de la région de la Marahoué.

Woi Méla Gaston Aimé (1er Vice-président du Conseil régional du Tonkpi): "Gombagui Georges fait partie des meilleurs préfets de Côte d'Ivoire"

Les jeunes des trois villages de Bazemé, dans la sous-préfecture de Danané, ont organisé, le Samedi 15 Octobre 2022, une journée d’hommage au préfet Gombagui Gueu Georges, en reconnaissance de ses actions sociales en faveur de toutes les populations du canton Gblon. « Il a plu au président de la République, Alassane Ouattara, de placer sa confiance, conformément à sa vision d’une Côte d’Ivoire solidaire et de mérite, en un dynamique haut cadre de l'administration et c’est ce qui justifie la célébration du jour», a confié Kawouma Aristide, Président du comité d’organisation.

Cette initiative de la jeunesse du canton Gblon pour qui M. Gombagui Gueu Georges « est un repère, un père et un référentiel de probité et de leadership », s’inscrit dans le cadre de la promotion des valeurs de tout le Tonkpi. Pour Woi Méla Gaston Aimé (1er Vice-président du Conseil régional du Tonkpi), « Gombagui Georges fait partie des meilleurs préfets de ce pays. Le Tonkpi ne compte pas beaucoup de préfets de région encore moins de préfets hors grade. Amis jeunes, je vous donne raison de célébrer ce si grand homme qui fait partie de nos fiertés. Il demeure l'un des rares cadres à être d'accord avec tout le monde et à être écouté de tous », a-t-il indiqué.

Il ajoute: « Nous sommes donc venus assister à une grande fête. Lorsqu’il est question de célébrer une sommité de la trempe du préfet hors grade, je ne pouvais pas ne pas venir. Gombagui Gueu Georges mérite un tel hommage». Répondant à la requête de Kawouma Aristide, président du Comité d'organisation parlant au nom des jeunes des trois villages de Bazemé, le vice-président Woi Méla a donné satisfaction pour ce qui est de la construction du foyer des jeunes dans le village. Le président de la mutuelle de développement du canton, Mr Okeu Charlemagne dira de l'homme, qu'il est « une source de bien-être, un grand bonheur pour la jeune génération de cadres et même des populations villageoises. »

« C’est un sentiment de satisfaction qui m’anime en ce jour. Nous constatons que tout le Gblon a pris d'assaut ce si bel espace... C’est exceptionnel et tout simplement magnifique de se revoir comme 20 ans en arrière au milieu de cette foule de cadres, de personnalités de toutes les administrations qui, malgré la pluie, s'est dégagée pour être là juste célébrer ma modeste personne. Je leur dit infiniment merci pour cette attention», a déclaré le préfet Gombagui.

Présidée par le Préfet de la région du département de Danané, la Journée hommage de Bazemé à Gombagui Gueu Georges, s’est déroulée en présence du député de Danané Commune, Mélo Olivier, du maire de Zouan-hounien, des cadres du canton Gblon, du corps préfectoral et des chefs de services. Des délégations venues de la Marahoué, une multitude d'associations de femmes et des circonscriptions administratives sœurs du département de Danané ont participé à travers des dons importants à la manifestation que les organisateurs ont qualifié d'historique.

Une correspondance de Sony WAGONDA.