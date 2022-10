Côte d'Ivoire - Danané: Plus de 50 jeunes formés à l'entrepreneuriat

A l’initiative de Mélo Oundieu Olivier, député de Danané Commune, les jeunes de la la localité, se sont rencontrés, samedi 15 Octobre 2022 à la salle des réunions de la préfecture de Danané pour prendre part à une formation autour du thème " Entrepreneuriat par l'agriculture, une solution pour la jeunesse de Danané ".

Danané : Le député Mélo Olivier incite les jeunes à devenir des entrepreneurs du monde paysan agricole

Selon l'honorable Mélo Olivier, le monde paysan en Afrique connaît des difficultés liées à des variables très connues des spécialistes. Depuis, l'Afrique fait face à une sorte de paradoxe agricole parlant d'inadéquation entre l'abondance de la main d'oeuvre et l'absence de moyens techniques adéquats pour une meilleure rentabilité des espaces cultivés. Pour le député de Danané Commune, cette réalité explique de plus en plus le désintérêt des jeunes pour l'agriculture.

« Nous, les élus, avons un devoir d'encadrer nos jeunes dans ce qui leur est bénéfique. C'est vrai que nous les utilisons par moment pour atteindre nos objectifs. Cela contre des intéressements momentanés. Et après ? Que deviennent nos jeunes ? J'ai compris que leur distribuer des billets de banque ne les aide pas. C'est pourquoi j'ai réfléchi à des séries de formation sur divers secteurs de l'agriculture afin d'être autonomes pour eux-mêmes et pour leurs familles respectives», a-t-il déclaré.

L'entrepreneuriat par l'agriculture passe pour une solution durable aux maux qui minent l'épanouissement des jeunes du département de Danané. La formation offerte gratuitement à 50 jeunes issus des quatres coins de Danané s'est faite par Mr Ouattara Aruna, Chef de Zone de l'Anader de Danané et en présence du représentant de la directrice départementale de l'agriculture. Dès l'entame, le formateur a fait un cours magistral sur les activités de l'Anader, de la nécessité de sa création, ses missions régaliennes et ses appuis aux agriculteurs (semences, boutures, matériels et encadrement technique) au bénéfice du monde paysan. Il a regretté le manque de fréquentation de leurs services par les jeunes de plus en plus tournés vers l'oisiveté et des choses non génératrices de revenus.

« Nous sommes là pour sensibiliser les jeunes à se prendre en charge à travers des activités génératrices de revenus. Il est question de les intéresser à l'entrepreneuriat agricole qui garantit un certain avenir. Au même titre que les réalisations de routes, d'écoles et d'hôpitaux, la quête d'autonomisation des jeunes est un acte de développement. Le député Mélo Olivier fait bien de s'inscrire dans cette dynamique», a indiqué le formateur.

A la question de savoir l'apport de l'Anader, le chef de Zone souligne la disponibilité de sa structure à accompagner les jeunes qui seront porteurs de projets depuis leur mise en place jusqu'à sa finalisation. Prévue à la base pour 50 jeunes agriculteurs, le promoteur député de Danané Commune se réjouit de la forte mobilisation autour de la formation. « Nous avons enregistré la présence de près de 70 jeunes résolus à ne plus être des laissés-pour-compte», s'est-il réjoui.

Pour Kouya Paméla, satisfaite de sa participation à la formation initiée par le député Mélo, ceci lui permettra d'identifier à court terme l'activité génératrice de revenus de son choix. Zeugbeu Kapeu Eugène de Bouagleu n'en dira pas moins. « C'est une grande première dans notre département. Nous avons suivi une belle journée de formation qui nous a permis de nous enrichir de connaissances. L'honorable Mélo Olivier vient de nous offrir de quoi nourrir nos familles, scolariser nos enfants et apprécier à leur juste valeur les projets de développement du gouvernement à travers le pays. Vu que nous cesserons d'être des affamés qui passent tous les jours pour des éternels insatisfaits», a-t-il confié.

Une correspondance de Sony WAGONDA