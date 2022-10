Côte d'Ivoire: Un député vole au secours des écoles de Danané

Le député de Danané Commune, Mélo Olivier, a fait don, les 14, 16 et 17 Octobre 2022, de 100 tables-bancs et a offert des tenues et des kits scolaires à 100 écoliers des écoles primaires publiques du département.

Le député Mélo Olivier a interprété ce don comme un acte de cœur qui s’inscrit dans la continuité de ses actions de développement dont il se veut un artisan; cela, bien avant son élection le 6 Mars 2021. Ce faisant, il a lancé un appel aux différents cadres du département de Danané afin que chacun, à son niveau, puisse apporter sa contribution pour répondre aux nombreux besoins des populations en général et de l'école en particulier.

« L'école souffre de mille maux. J'ai été particulièrement touché par une vidéo que m'a expédiée un prête de Bingerville sur l'état de décrépitude de l'école primaire publique de Zan-Hounien. Dans cette vidéo, on pouvait voir des enfants de Côte d'Ivoire assis à même le sol, copiant des leçons. J'ai décidé sur le champ de faire quelque chose. A l'instar de Zan-Hounien, nombreuses sont les écoles du département de Danané qui attendent de chacun des cadres le geste qui sauve. L'État ne peut pas tout faire», a-t-il indiqué avant de poursuivre : « Nous sommes dans le village de Zoleu pour réitérer notre volonté de secourir l'école primaire publique de chez nous. Ces enfants sont les futurs Mabri Toikeusse pour Zoleu. Pour eux, nous serons toujours à leurs côtés».

Angui Arsène, le Directeur de l'Epp Zoleu, a réceptionné les tables-bancs offerts pour son école qui, selon ses dires, a connu des débuts affreux : manque de matériels didactiques, insuffisance de tables-bancs, plancher poussiéreux et élèves presque tous dénudés. Les écoles de Petit Danané, Kinneu, Kpakièpleu, Déamangbeupleu ont été également visitées et leurs élèves couverts de cadeaux en cette rentrée des classes difficile pour les parents. Le lundi 17 octobre suivant, c'était au tour du lycée moderne Zingbé Mathias, de recevoir les faveurs du député de Danané Commune. Aux environs de 16 heures, élèves et administration étaient mobilisés.

Là encore, des kits scolaires ont été distribués aux élèves issus de milieux sociaux pénibles. Vu l'engouement autour de son action, le parlementaire Mélo Olivier s'est engagé à instituer un prix d'excellence portant son nom. « Ce prix permettra à ma fondation de suivre l'évolution scolaire de nos enfants dans les lycées et collèges de Danané. Le premier prix sera un ordinateur et beaucoup d'autres avantages à l'élève qui se fera distingué par son travail».

Le proviseur du lycée a, au nom de sa hiérarchie et de son administration, exprimé la profonde gratitude de toute la famille éducative du département de Danané au généreux donateur de ces mobiliers qui «viennent renforcer le dispositif déjà en place et améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et de travail des enseignants » et des kits scolaires qui « soulageront les parents qui subissent la cherté de la vie». Le président du Coges s'est dit satisfait des dons de l'honorable Mélo Oundieu Olivier qu'il juge d'actes réguliers de portée humanitaire. Un exemple qu'il appelle à copier par l'ensemble des cadres, fils et filles du département de Danané.

Une correspondance de Sony WAGONDA.