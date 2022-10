Tiassalé - Assalé Tiémoko: "Oui, la Mairie a fait couper des pieds de tecks mais..."

La maire de Tiassalé dirigée par M. Assalé Tiémoko, s'est prononcée, à travers un communiqué publié sur la page Facebook de la Mairie, afin de faire la lumière sur l'affaire des tecks, qui défraie la chronique depuis quelques jours.

Depuis quelques jours, des vidéos et articles de presse rendant compte d'une conférence de presse organisée par une certaine confédération de syndicats des agents des eaux et forêts, ont massivement inondé les réseaux sociaux. Il faut dire que cette conférence de presse s'inscrit dans une vaste opération de dénigrement contre le maire Assalé Tiemoko, et de sabotage des actions de développement de l'équipe municipale de Tiassalé dont tous les gens honnêtes reconnaissent qu'en moins de quatre ans, elle a transformé le visage de la ville de Tiassalé, ville naguère abandonnée et oubliée par les instigateurs de ce cette cabale.

Le deuxième prix national d'excellence décroché par le maire de Tiassalé, en est le témoignage vivant. Cette cabale est financée et organisée par des opposants politiques internes qui n'arrivent plus à exister sur le terrain tant leur propre bilan à la mairie avant l'arrivée du maire Assalé est épouvantable et qui pensent trouver leur salut dans le sabotage et le dénigrement, en prélude aux municipales de 2023. La preuve, cette conférence de presse intervient après la publication de plus de 28 articles de presses entre le 5 septembre et le 3 octobre, sur une prétendue "exploitation frauduleuse de bois de tecks" à Tiassalé, prétendument imputable à la mairie de Tiassalé.

Le résultat attendu- la mise sous tutelle de la mairie de Tiassalé pour que le maire soit écarté des prochaines élections municipales que les commanditaires de cette câble ne peuvent pas gagner malgré les millions déversés- n'étant pas intervenue, la conférence de presse était l'arme fatale qu'il leur restait pour atteindre leur objectif. Il suffit de voir le nombre de médias qui l'ont couverte et relayée pour se rendre compte des moyens financiers mobilisés.

Tous les articles ou presque se terminent par "le gouvernement doit réagir et prendre des sanctions" et, dans la conférence de presse, le nommé "Gnadje Gohouri Jeremy a insisté sur la mission qui lui a été confiée à travers les aveux qui suivent :" "Si rien n'est fait, la fédération va aviser dans les prochains jours puisque nous sommes les protecteurs de la nature et quand elle est écorchée et qu'il n'y a pas de réaction de la part de l'Etat, de la part de notre administration, nous allons aviser", a-t-il déclaré, le visage inondé par la malhonnêteté. Combien de conférences de presse, Gnadje Gohouri Jeremy et sa confédération de syndicats, "protecteurs de la nature", ont organisées devant le pillage des forêts ivoiriennes par des clandestins venus de tous les pays ?

Combien de conférences de presse Gnadje Gohouri Jeremy et sa confédération ("protecteurs de la nature") ont organisées devant le scandale récent du pillage du bois de "Lingué" pourtant interdit de coupe dans notre pays ? La mairie de Tiassalé voudrait rappeler à Gnadje Gohouri Jeremy et sa fédération ("protecteurs de la nature") que c'est le journaliste Assalé Tiemoko qui a révélé ce scandale de pillage de cette essence rare de bois, un pillage qui a fait perdre plusieurs milliards à notre pays ?

Combien de conférences de presse Gnadje Gohouri Jeremy et sa confédération ("protecteurs de la nature") ont organisées devant l'invasion des forêts classées de Côte d’Ivoire dont des milliers d'hectares ont été dévastées par des clandestins ainsi que le journal l'Eléphant déchaîné l'a révélé à travers plusieurs enquêtes ? Combien de conférences de presse Gnadje Gohouri Jeremy et sa confédération ("protecteurs de la nature"), ont organisées devant l'exploitation frauduleuse des forêts ivoiriennes par des exploitants ?

La mairie de Tiassalé voudrait dire ceci à Gnadje Gohouri Jeremy et sa confédération ("protecteurs de la nature") , que:

1/ Oui, la Mairie de Tiassalé a fait couper des pieds de tecks âgés de 4 à 6 ans plantés sur une réserve administrative destinée à recevoir la construction d'un hôpital général.

2/ Non, la mairie n'a vendu aucun pied de teck et n'est concernée ni de près ni de loin à une prétendue exploitation frauduleuse de bois de tecks.

2/ Le site de cinq hectares et non 7 hectares, libéré des pieds de tecks, est une réserve administrative cédée depuis août 2021, au ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, pour la construction l'hôpital général de Tiassalé. Le Bnetd, l'entreprise ayant obtenu le marché de la construction et les services techniques de la mairie ont effectué plusieurs visites sur ce site situé en face du lycée moderne de Tiassalé.

3/ La mairie a officiellement informé le ministère des eaux et forêts, avant l'abattage des pieds de tecks, de sa volonté de trouver un autre espace hors de la ville, pour un reboisement.

4/ La mairie a déjà sauvé une plantation de 10 hectares de tecks à l'entrée de la ville (Niamoue) qui devrait être rasée par les détenteurs de titre de propriété sur cette parcelle lotie et approuvée par le ministère de la construction.

Le maire Assalé Tiemoko n'a pas eu besoin de Gnadje Gohouri Jeremy et sa confédération ("protecteurs de la nature" pourtant en destruction sous leurs yeux ), pour sauver cette plantation. La maire de Tiassalé les invite à aller au cantonnement des eaux et forêts de Tiassalé, pour se procurer une copie du rapport de cette action majeure posée par le maire Assalé Tiemoko.

Gnadje Gohouri Jeremy et sa confédération ("Protecteurs de la nature" pourtant en destruction sous leurs yeux ), dénoncent le mutisme de leur administration, c'est à dire le ministère des eaux et forêts. Si Gnadje Gohouri Jeremy et sa fédération étaient des gens sérieux:

1/ Pendant leur prétendue enquête à Tiassalé, ils auraient pris le temps de se rendre à la mairie pour avoir la version du maire.

2/ Ils auraient su que le ministère des eaux et forêts, devant le boucan médiatique financé et organisé, a dépêché le directeur des affaires juridiques et du contentieux à Tiassalé pour se rendre compte de la vérité (...).

Enfin, la Mairie voudrait rappeler à Gnadje Gohouri Jeremy et sa confédération ("protecteurs de la nature" pourtant en destruction sous leurs yeux) , que la mairie est un démembrement de l'Etat chargé de faire du développement local sur financement public et qu'elle a aussi la compétence de construire des infrastructures sanitaires, scolaires ou de mettre à disposition de l'Etat, des espaces pour construire des infrastructures au bénéfice des populations.

Dans ce cadre, en 2019, la Mairie a fait raser plus de 40 maisons construites sur une réserve administrative afin de céder l'espace au ministère de l'éducation nationale pour la construction d'un collège public. Et ce collège a été construit.

La mairie invite Gnadje Gohouri Jeremy et sa confédération ("protecteurs de la nature" pourtant en destruction sous leurs yeux), représenté par lui un autre individu à cette conférence de presse, à envoyer la facture portant amende pour les pieds de tecks coupés, à la mairie de Tiassalé et d'arrêter de s'agiter.

La Mairie invite Gnadje Gohouri Jeremy et sa confédération ("protecteurs de la nature" pourtant en destruction sous leurs yeux) , à se concentrer sur les vraies menaces qui planent sur les forêts ivoiriennes et à arrêter de se donner en spectacle pour des intérêts politiciens.

Enfin Gnadje Gohouri Jeremy et sa confédération ("protecteurs de la nature" pourtant en destruction sous leurs yeux), menacent de saisir la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, contre le maire de Tiassalé.

La mairie de Tiassalé voudrait assurer Gnadje Gohouri Jeremy et sa confédération que s'il y avait une plainte à porter, ce serait celle du peuple de Côte d’Ivoire contre lui et sa confédération. Pour avoir laissé une grande partie des forêts classées ivoiriennes entre les mains de clandestins et d'exploitants forestiers sans foi ni loi qui causent un préjudice énorme à tout le peuple de Côte d’Ivoire.

Fait à Tiassalé, le 18 octobre 2022.