Cameroun : Cynthia Fiangan, la jeune camer est libre mais…

Il y a de cela trois mois que la petite camerounaise, Cynthia Fiangan a fait le buzz sur les réseaux sociaux en postant des vidéos nues d'elle. Recadrée aussitôt par la justice, elle est en fin de parcours judiciaire mais reste toujours sous les écrans de la justice en cas de récidive.

Une liberté conditionnée pour Cynthia Fiangan







En effet, incarcérée à la Prison Centrale de Yaoundé Nkondengui depuis pratiquement 3 mois pour les faits de prostitution et publication d'images obscènes, Cynthia Fiangan vient d'être remise en liberté à la suite du verdict rendu mercredi 19 Octobre par Madame Mpoule Enongue Carine Myriam, Présidente du Tpi de Mfoundi Centre Administratif en présence de sa mère et d'un public venu nombreux.Cette liberté étouffée lui requiert entre autres, une thérapie psychologique et psychopathologique dans une formation sanitaire de son choix, de reprendre le chemin de l'école pour acquérir du savoir et être savante.Rappelons que c’est le 20 juillet dernier que la jeune camer a enfreint les trois lois des réseaux sociaux. Il s'agit de l'outrage public à la pudeur, l'outrage public aux mœurs et de publications obscènes, réprimés par les articles 263, 264 et 265 du Nouveau Code de Procédure Pénale.Mam (stagiaire)