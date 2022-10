Côte d'Ivoire : Un opérateur français bouleverse le secteur du transport VTC

Présent à Abidjan depuis bientôt 06 mois, l'entreprise française de VTC, HEETCH, a lancé officiellement ses activités le jeudi 20 Octobre 2022 au cours d'une conférence de presse à Abidjan-Marcory.

Transport VTC : Le groupe HEETCH veut apporter un service nouveau aux passagers et aux chauffeurs

Au cours de cette rencontre avec la presse, San Traoré, Country Manager Côte d'Ivoire, a présenté l'application et ses innovations avec le double objectif de proposer une nouvelle solution de transport aux passagers et une nouvelle source de revenus, stable pour les chauffeurs.

" En 10 ans, le transport à la demande dans le monde s'est complètement transformé (...) Néanmoins, cette évolution positive ne doit pas se faire au détriment des chauffeurs. C'est dans cette optique que dans tous les pays d'implantation de Heetch, la stratégie est la même : garder la commission la plus basse du marché, rendre transparent son algorithme, arrêter la notation chauffeurs/passagers, proposer un service client humain accessible 24h/24.

Ce sont autant d'engagements qui font aujourd'hui l'ADN de la start-up : donner accès à la mobilité à la demande au plus grand nombre, dans le respect de ses chauffeurs", a-t-il assuré.

En 5 mois de présence à Abidjan, Heetch c'est déjà plus de 10000 téléchargements par jour, plus de 1000 chauffeurs connectés chaque semaine, plusieurs milliers de courses par semaine et surtout un gain de plus 250. 000 CFA par semaine et par chauffeur. L'entreprise entend peaufiner des stratégies pour s'imposer dans sa mission d'offrir une mobilité inclusive et accessible à toutes et à tous.

Notons que HEETCH a été élue plateforme VTC la plus juste et la plus vertueuse, dans le rapport Mahjoubi 2021. La marque est présente dans plus de 10 pays dont la France, Belgique, Suisse, Maroc, Algérie, Sénégal, Angola, RDC, Côte d'Ivoire.

Infos : Nicaise B.