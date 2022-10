Le Maroc signe un partenariat écologique historique avec l'UE

La volonté croissante du Maroc de se positionner dans le giron des grandes nations pousse Rabat à multiplier des partenariats bilatéraux et multilatéraux dans plusieurs domaines. Ainsi, le pays vient de parapher un accord historique avec l’Union Européenne. A travers, cet accord, le Maroc et l'institution européenne entendent lutter ensemble pour protéger l'environnement.

Un partenariat vert historique entre le Maroc et l'Union Européenne

Ces dernières années, le Maroc a amorcé une trajectoire importante de son histoire contemporaine.Sous le leadership du roi Mohammed VI, le pays a entamé une transformation structurelle de son économie à travers des actions concrètes basées sur l’amélioration du cadre des affaires, l’incitation des financements privés et la recherche scientifique et technologique. Grâce à ces actions concrètes, le Maroc a fait de grands progrès économiques et se positionne désormais comme un géant d’Afrique. La nation du Maghreb qui a fait son grand retour sur la scène internationale en 2017 avec sa réintégration au sein de l'Union Africaine ne cesse d'engranger des succès sur le plan diplomatique avec la signature des accords bilatéraux et multilatéraux avec des pays ou des institutions.

Au-delà de ses programmes de dévéloppement, le Maroc n'a pas pour autant occulté un aspect fondamental de l’existence humaine, l’environnement.

A ce titre, le pays et l’Union Européenne viennent de trouver un accord pour renforcer leur coopération dans ce domaine. Entre Transition énergétique, protection de l’environnement et lutte contre le changement climatique, le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans et le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita se sont montrés satisfaits des futurs projets communs dans le domaine environnemental.

L'Union Européenne s'est engagée à financer plusieurs programmes de Rabat

Concrètement les premiers accords entre le Royaume Chérifien et l’institution européenne seront signés dans les prochains mois. Selon les informations de RFI, en décembre l’Union Européenne devra fournir une somme de 115 millions d’euros au Maroc pour développer écologiquement le secteur agricole et forestier marocain.

Outre ce programme, l’institution européenne devra allouer 100 millions d’euros d'ici au premier trimestre 2023 à la décarbonisation de l’énergie marocaine.

Rabat peut s'estimer donc heureux de ce nouveau partenariat conclu avec l'Union Européenne.