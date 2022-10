Côte d'Ivoire-Entrepreneuriat : L'ONG JADE sensibilise les jeunes

En Côte d'Ivoire, l'ONG JADE (Jeunesse active dynamique et entreprenante) initie une campagne de sensibilisation et d'information sur l' entrepreneuriat du 28 octobre au 24 décembre 2022. Tehi Jean Christ Roland, le premier responsable de ladite structure, a livré les grandes articulations au cours d'une conférence de presse.

Côte d'Ivoire : "Entrepreneuriat, catalyseur de l'émergence"

L'ONG JADE (Jeunesse active dynamique et entreprenante), à sa tête Tehi Jean Christ Roland, lance une campagne de sensibilisation et d'information auprès de la jeunesse sous le thème "l' entrepreneuriat, catalyseur de l'émergence". L'organisation fondée en décembre 2021, convaincue que la capacité de créer des emplois pour les jeunes est une préoccupation majeure pour les autorités de Côte d'Ivoire, se donne pour mission de sensibiliser les jeunes sur la nécessité d'entreprendre, a dit son président.

À cet effet, JADE, appuyée par la structure Real Mix Afrique, a décidé de lancer une campagne du 28 octobre au 24 décembre 2021. L'objectif est entres autre d'offrir une plateforme de rencontres et d'échanges sur l' entrepreneuriat ; de permettre aux jeunes aspirants d'acquérir des compétences ; de promouvoir l' entrepreneuriat en apportant des solutions et stratégies aux jeunes entrepreneurs et de lutter contre l'oisiveté.

Tehi Jean Christ a expliqué que la campagne concerne les communes de Koumassi, Port-Bouët, Marcory, Treichville, Plateau, mais également Cocody, Yopougon, Adjamé, Attécoubé et Abobo. Elle vise le grand public, les porteurs de projets, les entrepreneurs, les étudiants et les demandeurs d'emploi. Il est prévu des conférences, des expositions-vente, des rencontres, des financements de projets et des actions sociales.

Depuis sa création, l'ONG JADE s'engage dans le combat pour l'autonomisation des jeunes, la création d'opportunités d'emplois, l'offre de mentorat et l'accompagnement de jeunes à la création d'emploi à fort impact socioéconomique. À travers son programme de formation, l'organisation dirigée par Tehi Jean intervient dans l'éducation, l'apprentissage de métiers et la cohésion sociale.