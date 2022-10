Sanctions contre Lys de Sassandra: Le président Dia Mamadou répond à la FIF

Le président de la formation Lys de Sassandra, Dia Mamadou, s’est prononcé sur la sanction qui vient d’être infligée à son club par la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Dia Mamadou (Lys de Sassandra): "Juridiquement, LYS n’est en rien responsable de ce qui s’est passé"

La Commission de Discipline de la fédération ivoirienne de football a infligé une amende de 500.000 FCFA à LYS Sassandra FC suite à l'intrusion de certains supporteurs du club sur l'aire de jeu lors de la rencontre face au CO Korhogo à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1, le 1er octobre dernier au stade Robert Champroux de Marcory.

Le président du Lys de Sassandra, Dia Mamadou, n’est pas resté silencieux après l’annonce de cette sanction. Dans un premier temps, le seul président de Ligue 1 à avoir voté Drogba lors des élections à la Fif, a reconnu qu’un " supporteur ne doit pas descendre sur l’aire de jeu’’.

Ceependant, il estime que la Ligue Professionnelle n’a pas joué son rôle en terme de sécurité. "Juridiquement, LYS n’est en rien responsable de ce qui s’est passé...Quoi qu’on dise, en terme d’affluence, après l’ASEC c’est nous. On ne doit pas permettre que des gens viennent sur le terrain parce que c’est tellement simple. Le président de la Ligue Professionnelle était présent et on en a parlé immédiatement au terrain. On exige une grille de protection pour que les stades soient homologués, pour ne pas que les gens puissent descendre sur le terrain. Mais comment le jeune homme a pu passer ? C’était ouvert comme un boulevard", explique Mamadou Dia au micro de rti.info.

Pour le premier responsable du Lys de Sassandra, l’incident du 1er octobre pourrait être une manigance contre son équipe. "Aujourd’hui, si tu veux faire du mal à LYS, tu achètes des maillots du club, tu les donnes à 10 personnes et elles vont pénétrer sur le terrain car il n’y a pas suffisamment de sécurité et on viendra dire que c’est LYS qui l’a fait", déplore-t-il.