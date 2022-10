Lutte contre la pauvreté : Belmonde Dogo explique la mission réelle du Ministère

Le mercredi 20 octobre 2022, la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté Myss Belmonde Dogo a rappelé le taux de pauvreté en Côte d’Ivoire, estimé à 35% depuis 2020 contre 39,4% en 2018. C’etait au cours de son intervention dans le cadre du « Gouv’ Talk », une tribune d’échanges du centre d’information et de communication gouvernementale (CICG) retransmise en direct sur la page Facebook officielle du gouvernement.

Lutte contre la pauvreté : « Est considéré pauvre en Côte d’Ivoire, toute personne qui vit en dessous de 750 FCFA par jour… » (Ministère)

Selon la ministre en charge de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, les critères de la pauvreté ne sont pas que monétaires. Ils tiennent compte de plusieurs mécanismes tels que les infrastructures.

« En zone rurale, une population peut arriver à se nourrir, mais si les infrastructures ne sont pas présentes dans cette localité, elle rentre dans nos critères de pauvreté. Si dans une zone bien définie, vous n’avez pas l’eau courante, l’électricité, des pistes reprofilées, vous rentrez dans le critère de pauvreté », a expliqué la ministre.

Et d’ajouter: « Est en extrême pauvreté, celle qui vit en dessous de 350FCFA par jour(...) le ménage pauvre a des difficultés à se soigner malgré la CMU, à inscrire son enfant à l’école bien qu’elle soit gratuite ».

Le rôle de son ministère, a-t-elle dit, est de permettre à celui qui est dans l’extrême pauvreté ou dans la pauvreté, de pouvoir mener à bien une activité ».

Le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, au-delà des directions générales qui animent ses activités, est composé de quatre (4) structures sous tutelle, à savoir le programme des filets sociaux productifs, l’Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, le programme national de développement communautaire (PNDC) et le projet SWEDD pour l’autonomisation de la jeune fille et le dividende démographique dans le sahel.

Bekanty N’ko