Côte d'Ivoire : Le RHDP sort la grande artillerie avant 2025

Le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire) a la tête tournée en direction de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le parti d'Alassane Ouattara a pris de grandes décisions.

Côte d'Ivoire : Le RHDP prend de grandes décisions

Au pouvoir depuis 2011, le RHDP veut se donner les moyens de remporter la prochaine élection présidentielle prévue pour octobre 2025. Ainsi, le directoire du parti au pouvoir, réuni le jeudi 17 octobre 2022, sous la supervision de son président Gilbert Kafana Koné, a arrêté de grandes décisions.

En effet, sur proposition du secrétaire national chargé des élections, il a été décidé de la mise en place d'un dispositif portant "Méthode de mobilisation de proximité". Il s'agira de faire du porte dans toutes les sections du parti afin d'identifier, de sensibiliser, d'enregistrer, mobiliser et encadrer les militants et sympathisants du RHDP non encore inscrits sur la liste électorale définitive, rapporte le communiqué qui a sanctionné la rencontre. L'objectif est de permettre une inscription efficiente des militants et sympathisants sur la liste électorale.

Par ailleurs, le directoire du RHDP a adopté l'agenda d'une grande réunion de l'encadrement politique pour mobiliser toutes les instances et les forces vives du parti autour de l'opération de Révision de la liste électorale, ajoute la note.

Gilbert Kafana Koné a aussi appelé les militants du parti au pouvoir à se mobiliser autour de l'élaboration de la liste électorale définitive. Le maire de Yopougon veut ainsi permettre à son parti de conserver sa position de parti d'avant-gardiste en Côte d'Ivoire.