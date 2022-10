Côte d'Ivoire : Le Groupe SNEDAI distingué à double titre dans l'écosystème du Numérique

Le Groupe SNEDAI vient d'enregistrer deux nouvelles distinctions ivoiriennes qui s'inscrivent dans la dynamique de la digitalisation progressive de l'Administration , des services privés et publics en Côte d'Ivoire. Les filiales SNEDAI Côte d'Ivoire et SNEDAI Technologies viennent de remporter respectivement le prix " Qualité et Performance dans la catégorie Innovation " et celui de la " Transformation Numérique " .

SNEDAI Côte d'Ivoire, prix " Qualité et Performance dans la catégorie Innovation "

Cette distinction a été accordée à SNEDAI CI pour la qualité de ses activités d'Enrôlement , de Sécurisation de documents et de Dématérialisation des Services , ainsi que ses innovations faites dans le sens de l'amélioration des prestations délivrées à ses clients , en l'occurrence la plateforme www.monpasseport.ci.

Ce prix a été remis lors de la 5º édition des QUALITAS DAYS en octobre 2022. Pour rappel , SNEDAI CI propose des solutions sécurisées d'identification des biens et des personnes, et plus généralement en matière de nouvelles technologies, aux institutions publiques et privées africaines.

Certifiée ISO 9001 version 2015 , l'entreprise est un acteur important de l'économie numérique en Côte d'Ivoire et dans la sous région , et compte à son actif :

- +10 millions de documents d'identité sécurisés délivrés

- à Abidjan , 5 sites d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques , 2 sites équipés pour la délivrance des visas d'entrée en Côte d'Ivoire

-43 Ambassades équipées pour la délivrance des passeports et visas biométriques à l'étranger

-30 solutions informatiques développées

-3 datacenters et 3 centres de production de documents sécurisés

-le déploiement de la plateforme www.monpasseport.ci qui a favorisé depuis 2020 la dématérialisation de la demande de passeport biométrique pour tout ivoirien résidant en Côte d'Ivoire ou à l'étranger .

SNEDAI Technologies , prix de la Transformation Numérique

Intervenant sur plusieurs thématiques digitales dont la cybersécurité , les solutions de paiements électroniques & e commerce , la biométrie , l'implémentation de Datacenters et infrastructures Cloud , SNEDAI TECHNOLOGIES a reçu le prix de la Transformation Numérique , pour sa contribution à la transformation digitale d'entreprises et institutions majeures nationales .

En effet , SNEDAI TECHNOLOGIES a remporté plusieurs appels d'offres aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique de l'Ouest pour des projets de transformation digitale d'entreprise déjà réalisés ou en cours de réalisation dont notamment :

- le développement d' une plateforme numérique de médiation financière , favorisant le règlement amiable des litiges entre les fournisseurs de services financiers ( Banque , Assurance , Microfinances , ... ) et leurs clientèles :

- la mise en place de plateforme de simulation de prêt / épargne et de site web comparateur d'offres de fournisseurs de services financiers ;

- la mise en place d'une plateforme de dématérialisation de documents ;

-la réalisation de Datacenter de type tier 3 nouvelle génération .

SNEDAI TECHNOLOGIES s'appuie aujourd'hui sur une solide expérience ; l'entreprise par le biais de ses solutions numériques et son expertise s'engage à améliorer l'efficacité des structures qu'elle accompagne , afin de soutenir leur performance .