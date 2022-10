Côte d'Ivoire : Bruno Koné victime de cyberattaque, son appel aux Ivoiriens

Des cybercriminels sont aux trousses de Bruno Koné. Selon une note publiée par le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Côte d’Ivoire, son compte Twitter officiel "fait l’objet d’une énième attaque cybercriminelle".

Côte d’Ivoire : Qui en veut à Bruno Koné ?

Des individus dont l’identité demeure pour l’heure inconnue ont lancé une attaque cybercriminelle contre Bruno Nabagné Koné. En effet, dans une note publiée sur les réseaux sociaux, le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme "informe la communauté des internautes et ses abonnés en particulier, que son compte Twitter officiel @Bruno_N_Kone fait l'objet d'une énième attaque cybercriminelle depuis le mardi 18 octobre 2022".

Par ailleurs, l’ancien ministre de la Communication "invite l'ensemble de ses abonnés à n'accorder aucun crédit aux publications qui pourraient éventuellement être faites à partir de ce compte et rassure par ailleurs, que tout est mis en œuvre afin de remédier au plus vite à cette situation".

Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’un membre du gouvernement d’Alassane Ouattara est dans le viseur de cybercriminels. En mai 2021, Anne Désirée Ouloto, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, a été dans le viseur de hackers. "Chers tous, une personne mal intentionnée a créé un compte Facebook en usurpant mon identité. Ne cédez à aucune demande émanant de cet imposteur", avait-elle alerté.

Deux mois plus tard, c’était au tour de Mariatou Koné d’essuyer les attaques de cybercriminels. " Depuis quelques jours, des individus mal intentionnés ont créé plusieurs comptes et page Facebook en utilisant le nom du professeur Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, dans le but de porter atteinte à son honorabilité et d'escroquer les internautes, avait-on appris.