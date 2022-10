Sommet Ligue Arabe: Le Maroc souhaite du succès à l'Algérie

Nonobstant l’état de nature glaçant et froid qui caractérise les relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie, Rabat souhaite plein succès à Alger pour l’organisation du sommet de la Ligue Arabe qui se tiendra à partir du 1er novembre 2022.

Maroc-Algérie: «Des relations familiales nous unissent» (Abdellatif Wahbi)

Le ministre marocain de la Justice, Abdellatif Wahbi, a déclaré que le Maroc espère que l’Algérie réussira à organiser le prochain sommet de la Ligue Arabe qui débute dans quelques semaines.

C’est l’une des grandes déclarations du premier jour de la réunion de la 38e session du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la justice tenue mercredi à Ifrane (Maroc) d’après les informations de l’Agence Anadolu.

Mieux, le garde des sceaux du Maroc a souligné les liens de sang et historique qui unissent les deux peuples marocains et algériens.

« Des relations familiales nous unissent à l'est du Maroc et à l'ouest de l'Algérie, nous avons des frères et sœurs, outre la dimension humaine », a-t-il affirmé.

Cette déclaration surprenante d’Abdellatif Wahbi peut être perçue comme une volonté affirmée du Royaume chérifien de normaliser ses relations diplomatiques avec l’Algérie qu’Alger avait rompu depuis l’été 2021.

Parmi les sujets qui fâchent entre les deux voisins, la question du Sahara Occidental, la récente normalisation des rapports diplomatiques entre le Maroc et Israël et surtout les incendies monstrueux qui ont ravagé la ville algérienne de Kabylie l’été dernier.

S’agissant de la question épineuse du Sahara Occidental, Alger apporte son soutien indéfectible aux séparatistes du Front Polisario qui réclame l’indépendance de la région sans condition aucune alors que Rabat revendique constamment sa souveraineté sur ce territoire.

Un sommet du centenaire aux grands enjeux

Le prochain sommet de la Ligue Arabe dénommé celui du centenaire revêt des enjeux majeurs. Entre autres, la question de la normalisation des rapports entre les États arabes et Israël, un sujet qui fâche.

« Nous devons nous tourner vers les questions humanitaires (l'être humain, la femme et l'enfant arabes), loin de la politique », précise le ministre marocain de la justice.

A titre de rappel, le 27 septembre, le ministre algérien de la Justice, Abderrachid Tebbi, a remis au ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, une lettre du président Abdelmadjid Tebboune adressée au roi Mohammed VI, comprenant une invitation à assister au Sommet arabe.