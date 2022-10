Titrologie : Le RHDP sort la grande artillerie, KKb répond à Pickass

Samedi 22 octobre 2022, la titrologie ou revue de la presse ivoirienne revient sur l’actualité politique de la Côte d’Ivoire. Selon les médias locaux, le parti au pouvoir, RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire), "sort la grande artillerie" avant l’élection présidentielle d’octobre 2025.

Titrologie : KKB répond à Damana Pickass et parle de Guillaume Soro

On apprend dans les colonnes de L’Essor qu’avant les futures élections locales et présidentielles, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire "sort la grande artillerie. Le journal révèle "ce qui fait trembler l’opposition". Dans sa titrologie, L’Inter dévoile "tout sur la stratégie du RHDP" d’Alassane Ouattara.

À la Une de Soir Info, Kouadio Konan Bertin (KKB), le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, envoie un message à Damana Pickass, le secrétaire général du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) et s’exprime sur le cas Guillaume Kigbafori Soro.

Pour sa part, Le nouveau Réveil pose une interrogation sur la Fonction publique et la Police nationale. "Vers une administration militarisation ?", s’interroge le confrère proche du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire).

Dans les colonnes de L’Inter, Nana Akufo-addo, le président du Ghana, se prononce sur les relations entre les puissances et les pays africains. "Ni la France, ni la Russie, ne devraient constituer une alternative", conseille le chef d’État ghanéen.