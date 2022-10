Ballon d'Or : Le journaliste algérien n'a pas voté pour Riyad Mahrez

Riyad Mahrez a terminé 12e au classement du Ballon d’Or France Football 2022. Si ce classement dévoilé lundi au cours de la cérémonie de remise du trophée au Théâtre du Châtelet a été salué par plusieurs observateurs, une publication de France Football alimente le débat autour de la place oocupée par le Fennec.

Riyad Mahrez trahi par la presse algérienne ?

Pour la 4e fois de sa carrière, Riyad Mahrez a terminé dans le top 20 du plus prestigieux classement qui récompense les meilleurs joueurs de la saison, qui n’est autre que le Ballon d’Or France Football. Ainsi, pour l’édition 2022, l’international algérien est classé 12e derrière son coéquipier à Manchester City, Erling Haaland (10e) et le sud-coréen Heung -Min Son (11e).

Ce classement se justifie notamment par son excellente saison 2021-2022 réalisée avec les Sky Blues. Auteur de 24 buts toutes compétitions confondues avec les Citizens, le natif de Sarcelles a contribué grandement au sacre de sa formation en Premier League.

Dans un premier temps, le classement du joueur de 31 ans sur cette édition a semblé satisfaire ses fans, mais depuis la publication du magazine France Football, où figurent les informations détaillées sur les différents votes, la polémique monte.

En effet, lors du vote de la presse algérienne concernant cette édition du Ballon d’Or, le capitaine des Fennecs a été ignoré. On découvre avec surprise que Yazid Ouaib, journaliste sportif du quotidien généraliste algérien El Watan et représentant de l'Algérie lors du vote du Ballon d'Or, n’a pas porté son choix su Riyad Mahrez dans le top 5. Ce dernier a voté pour Karim Benzema, Sadio Mané, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne et Robert Lewandowski.

Ce vote du journaliste sportif algérien suscite des réactions sur la toile. Plusieurs internautes algériens le qualifient notamment de traite puisqu’ils ne comprennent pas du tout l’absence du Fennec dans son vote. Alors, Yazid Ouaib a-t-il trahi Riyad Mahrez ou a-t-il fait preuve d'objectivité ?