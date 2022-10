Maroc : Imrân Louza forfait pour la Coupe du monde

C’est un nouveau coup dur pour le Maroc. Le milieu de terrain de Watford, Imrân Louza (23 ans) est forfait pour la Coupe du monde Qatar 2022 qui démarre dans moins d’un mois.

Le Maroc sera privé d'Imrân Louza pour la Coupe du monde

Les Lions de l’Atlas du Maroc seront sevrés du talentueux milieu de terrain de 23 ans à la Coupe du monde 2022 qui se dispute du 20 novembre au 18 décembre.

Mercredi 19 octobre 2022 à l’occasion de la 15e journée de Championship (D2 anglaise), Imrân Louza s’est blessé avec son club Watford. Après les examens complémentaires, le Marocain souffre d’une fracture de la cheville et devra être indisponible pendant six mois.

Une durée d’indisponibilité qui va l’empêcher de disputer sa première Coupe du monde de football avec les Lions de l’Atlas. Le joueur compte 10 sélections avec le Maroc. Ce dernier a lui-même confirmé la gravité de sa blessure à travers un tweet vendredi 21 octobre 2022. « Des images dures à encaisser, des nouvelles dures à accepter, mais mercredi soir, l'un de mes rêves les plus grands s'est envolé...Je n'ai pas d'autre choix que de me relever et de me battre pour ma famille et tous ceux qui croient en moi. Je reviendrai encore plus fort que jamais», a-t-il tweeté.

Walid Regragui doit composer avec d'autres forfaits

La blessure de l’ancien Nantais complique davantage les choses pour Walid Regragui, le nouveau sélectionneur du Maroc, investi il y a quelques semaines suite au limogeage de Vahid Halilhodzic. En effet, le patron des Lions de l’Atlas devrait déjà composer pour cette compétition sans deux des joueurs cadres de la sélection. Il s’agit de l’attaquant de la KAA La Gantoise (Belgique), Tarik Tissoudali et du milieu de terrain de l'Udinese en Italie, Adam Masina. À ces deux noms viennent s’ajouter désormais, Imrân Louza. Le technicien de 47 ans devra donc trouver des solutions alternatives par rapport à ces forfaits.

Le Maroc loge dans le groupe F en compagnie de la Belgique, du Canada et de la Croatie.