Côte d'Ivoire: Tout sur le Programme National de Stage d’Apprentissage

Le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique; par le truchement de l’Agence Emploi jeunes, a signé des conventions avec onze (11) entreprises dans le cadre du Programme National de Stage d’Apprentissage et de Reconversion 2022 (PNSAR 2022).

Plus de 30.000 opportunités mobilisées pour la période 2022-2023 - Programme National de Stage d’Apprentissage et de Reconversion

Le gouvernement ivoirien a lancé le lundi 24 octobre 2022 au Palais de la Culture de Treichville Programme National de Stage d’Apprentissage et de Reconversion 2022 (PNSAR 2022) en présence du Premier Ministre Patrick Achi.

Le programme vise à faciliter l’insertion de nos étudiants, non seulement vers les entreprises du secteur privé, mais aussi à informer et à sensibiliser les jeunes, l’ensemble des acteurs et partenaires sur les programmes de stage, d’apprentissage et de reconversion : stage pré-emploi ou de qualification, stage-école ou de validation de diplôme, formation par apprentissage, formation de reconversion.

Selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, 30 661 opportunités sont disponibles et se répartissent comme suit : 19 836 opportunités de stages-école, soit 4 959 stages tous les trimestres sur les douze prochains mois, 6 160 opportunités de stages pré-emploi ou stages de qualification sur les douze prochains mois, 3 145 opportunités d’apprentissages et 1 520 opportunités de formations de requalification et de reconversion.

Pour cette année académique 2022-2023, ce sont plus de 12 000 diplômés de la formation professionnelle et 26 832 jeunes déclarés admissibles au Brevet de technicien supérieur (BTS), à qui il va falloir trouver sur les douze mois à venir des opportunités de stages pour améliorer leur employabilité ou valider leurs diplômes, a annoncé le ministre Mamadou Touré.