France: Booba s'achète une incroyable nouvelle maison à Miami

Figure de proue du rap français, Booba a du goût pour les bonnes choses. Le Duc de Boulogne vient de s’offrir une luxueuse maison à Miami après avoir vendu son ancienne maison.

Booba achète une somptueuse maison à Miami

Pour son épanouissement, Booba ne lésine pas sur les moyens et ceci depuis 2007, date à laquelle il a quitté son pays la France pour s’installer défintivement à Miami aux États-Unis. Connu pour son appétence pour les voitures de luxe, le natif de Boulogne-Billancourt adore également les belles maisons.

En effet, sur Instagram lundi 24 octobre 2022, l’homme de 45 ans a posté une vidéo pour dévoiler sa nouvelle concession. Pour le moins qu’on puisse dire, cette nouvelle habitation située à Miami est luxueuse et incroyable.

Mais pour s’offrir cette somptueuse habitation, Booba a dû vendre son ancienne maison tout aussi belle. Les détails de cette dernière ont été dévoilés par un internaute très habile. Cette dernière avait coûté au rappeur la bagatelle de 6,1 millions d’euros.selon l'internaute. D’une surface habitable de près de 450 m2, la luxueuse habitation est située du côté de Miami Beach . Elle est dotée de 5 belles chambres bien équipées et de 5 salles de bain .

L'ancienne maison de Booba

Équipée d’une grande et sublime piscine isolée, bordée de palmiers, cette habitation jouit d’une vue superbe sur le Miami Beach Golf Club. Le père de Luna et d’Omar est le rappeur français le plus riche avec une fortune estimée entre 40 et 60 millions d’euros.

Cette nouvelle actualité du B20 éclipse un peu les récentes affaires dans lesquelles il est impliqué. En effet, depuis quelques mois, le rappeur français livre une guerre contre les influenceurs en l’occurrence la dirigeante de Shauna Events, Magali Berdah. Il accuse ces influenceurs d’escroquer les internautes en faisant de la publicité autour des produits frauduleux.