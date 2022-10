Changements climatiques: Le programme Benkadi réajuste ses priorités

Ce lundi 24 Octobre 2022, le comité de pilotage du programme Benkadi a tenu une réunion à la salle « Balafon » d’un complexe hôtelier sis dans la commune de Cocody. La rencontre a réuni les acteurs clés du projet dont le directeur régional et la présidente du comité de pilotage du programme Benkadi.

Programme benkadi : un comité de pilotage mis sur pied pour faire face aux défis

Selon les responsables du projet, il s’agit d’une initiative de la société civile, qui vise à améliorer l’efficacité des politiques publiques sur les changements climatiques dans ces pays à travers la contribution de cette société civile.

« Nous sommes présent pour un comité de pilotage, c’est l’instant suprême du programme pour faire le suivi de la mise en œuvre des activités. il s’agit en autres d’analyser les documents, donner les orientations, adopter un plan de travail pour l’année prochaine 2022-2023, et fait le suivi de la mise en œuvre du programme. C’est donc un instant de suivi et de prises de décision pour le comité de pilotage qui se réunit annuellement avec ses administrateurs », a expliqué Sylvestre TIEMTORE, directeur régional du programme.

Pour la période 2021-2025, le consortium du Benkadi a reçu du gouvernement néerlandais, un financement, afin de mettre en œuvre le programme.

Le manager du projet Benkadi Lourens Van Bruchem des Pays-Bas, évoque les pays concernés par le financement: « la mise en œuvre du projet Benkadi concerne 4 pays en Afrique notamment : le Burkina Faso, le Benin, le Mali et la Cote d’ivoire ».

« Ce projet a commencé avec des études de base qui nous ont permis de déterminer les pouvoirs entre les différents acteurs. Il y a un travail qui est fait dans les quatre pays en matière de plaidoirie et de lobbying auprès des ministères et services publiques », a-t-il indiqué.

Les crises militaro-politiques, un défi majeur

Pour l’atteinte des objectifs, des actions ont été émises par le consortium depuis mars 2021, ceux-ci ont permis d’asseoir les unités de gestion du programme, d'établir une situation de référence, en vue d’ajuster les indicateurs et d’engager la communication pour le changement de comportements des cibles et d’initier un suivi.

Néanmoins, des difficultés entravent le programme dans certains pays touchés par les crises militaro-politiques: « nous avons des challenges, le travail suppose une stabilité politique. Dans certains pays du programme, le Burkina, nous assistons à des troubles sociaux politiques.

Nous avons aussi le cas du Mali entre-temps, quand nous ajoutons la question de l’insécurité qui sévit dans ces deux pays, par moment dans certaines zones de la Cote d’Ivoire. Cela ne nous donne pas totalement satisfaction pour mieux conduire les projets pilotes.

Ce sont pour nous des défis majeurs au niveau de la mise en œuvre du projet », martèle le directeur du programme, Sylvestre TIEMTORE.

Le consortium vise à ce que les communautés affectées par l’érosion côtière, la déforestation, la dégradation des écosystèmes et la pollution par l’orpaillage en particulier des femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap, au Benin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Mali, réalisent leur droit au développement, de façon résiliente aux effets du changement climatique.

Pour rappel, le projet Benkadi (« travailler ensemble dans la même direction » en langue Bambara), reste une initiative de la société civile ouest africaine visant à améliorer l’efficacité des politiques publiques en matière d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets au Benin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Mali.

Bekanty N’ko