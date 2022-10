L'Algérie condamne les dernières attaques terroristes au Niger

L'Algérie n’est pas restée indifférente aux récents événements tragiques subis par son voisin le Niger. Suite aux attaques multiples orchestrées par les groupes terroristes dans l'ouest du pays samedi 22 octobre, plusieurs civils ont perdu la vie.

La réaction de l'Algérie après les récentes attaques terroristes au Niger

Lundi 24 octobre 2022, l’Algérie a condamné avec la plus grande fermeté les attaques terroristes dans la localité de Banibango, près de la frontière avec le Mali. Ces attaques du vendredi 22 octobre, perpétrées par des groupes terroristes ont pris pour cible plusieurs civils.

Dans un communiqué relayé par l’Agence de presse officielle(APS), le ministère des Affaires étrangères s'est insurgé contre cette œuvre macabre des terroristes et a présenté ses sincères condoléances au peuple nigérien. « En ces douloureuses circonstances, l’Algérie tient à exprimer sa compassion et ses sincères condoléances aux familles endeuillées et à réitérer sa solidarité sans faille avec le gouvernement et le peuple frère du Niger, pays voisin et ami avec lequel elle entretient des relations de qualité. Ces attentats, qui traduisent la sourde intention des bandes terroristes de répandre le chaos au Niger et dans toute la région du Sahel, ne sauraient entamer la détermination des pays de la région et celle de l’Algérie ainsi que leur volonté commune d’éradiquer ce fléau et de s’investir résolument dans une perspective prometteuse de paix et de prospérité partagée au bénéfice de leurs peuples », lit-on dans le communiqué

Les attaques en question menées par des hommes armés non identifiés, se sont déroulées dans la région de Tillaberi, plus précisément dans le département de Banibangou dans l’ouest du Niger samedi 22 octobre. Elles ont coûté la vie à 12 personnes. D’après les informations relayées par le site « Actuniger », les victimes voyageaient à bord de trois véhicules qui ont été incendiés par les assaillants. Par ailleurs, l’ambassade de Türkiye au Niger a réagi également à cette attaque contre les civils en présentant ses sincères condoléances à la nation nigérienne.