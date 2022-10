Nigeria : Les confidences d'un roi du Bénin sur Davido

David Adedeji Adeleke, plus connu sous le nom Davido, est une grande star de la musique du Nigeria. Au cours d'une visite au Bénin, le chanteur nigérian a rencontré Sa Majesté Royale, Oba Ewuare II. Le monarque a profité de l'occasion pour faire une confidence sur son hôte.

Nigeria : Davido protégé par des forces mystiques béninoises ?

Super star de la musique nigériane et même africaine, Davido a posé ses valises récemment au Bénin, un pays voisin du Nigeria. Comme le confirme le site Tribune Online, l'artiste-chanteur nigérian a été reçu par Sa Majesté Royale Oba Ewuare II. Le chef coutumier a laissé entendre que le petit ami de Chioma est sous la protection de forces mystiques béninoises.

"Davido, un grand musicien, un grand chanteur ; de rien… Félicitations pour votre oncle. Je t'ai vu quand tu étais sur le toit d'un bus pendant la campagne. Vous n'êtes pas tombé. C'était une force spirituelle du Bénin", a dit l'autorité coutumière. Davido était accompagné de sa fiancée Chioma et quelques-uns de ses amis.

Né le 21 novembre 1992 aux États-Unis, précisément à Atlanta en Géorgie, Davido a fait des études en administration des affaires à l'Université Oakwood. Mais piqué par le virus de la musique, il laisse tomber les études et se retrouve dans les studios d'enregistrement pour vivre sa passion.

Ce fils d'un richissime homme d'affaires a déjà sorti quatre albums. Omo Baba Olowo (2012), The Baddest (2015), A Good Time (2019) et A Better Time (2020).