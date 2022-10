Burkina Faso: 68 terroristes libérés suite à l’attaque d'une base militaire

Le 14e Régiment Interarmes de Djibo, au Burkina Faso, a fait face, dans la matinée du 24 octobre 2022, à une attaque terroriste qui a visé sa base.

10 militaires tués et une cinquantaine, blessés à Djibo (Burkina Faso), par des terroristes

La ville de Djibo qui connaissait une certaine accalmie depuis quelques jours, s’est réveillée dans la matinée du 24 octobre sous les crépitements des armes qui visaient le camp militaire de l'armée burkinabè de la part de terroristes lourdement armés, selon les témoignages. Il faut dire que ce camp sert de base à l'armée pour lutter contre l’expansion des groupuscules terroristes qui sillonnent dans cette partie du Burkina Faso à cheval entre la zone dite des trois frontières avec le Mali et le Niger.

Dans un communiqué publié par l'État major, il ressort que 10 militaires sont tombés au cours des combats et une cinquantaine de blessés ont été pris en charge. Du côté des terroristes, au moins 18 corps ont été dénombrés au cours des opérations de ratissage qui sont toujours en cours. En plus des victimes, il ressort de l’attaque, selon des informations recueillies sur Twitter, que les terroristes liés au Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans JNIM, ont libérés 68 des leurs qui étaient détenus dans les geôles de la base du 14 régiment militaire. Aussi dans leur repli, ont-ils emporté du matériel.

Il faut toutefois noter que les hommes du 14e régiment ont âprement défendu leur base en repoussant l’ennemi venu en nombre important pour en découdre. Des renforts aériens ont été déployés dans la zone pour assurer les opérations de secours et de riposte. Le Chef d’Etat-Major Général des Armées salue la mémoire des soldats tombés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il félicite les unités terrestres et aériennes pour leur réactivité et rassure l’opinion que toutes les mesures sont prises pour ramener la quiétude.

Pierre Oued.