Côte d'Ivoire : Laurent Gbagbo annoncé dans la Mé, ce qui se prépare

Laurent Gbagbo sera en visite dans la région de la Mé (sud du pays) le 1er décembre 2022. L'ex-président ivoirien est attendu à Yakassé-Attobrou, selon des informations recueillies auprès de son parti le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire).

Côte d'Ivoire : Laurent Gbagbo en visite dans la région de la Mé

Un an après la création du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), Laurent Gbagbo sera en visite dans la région de la Mé. L'ex-dirigeant ivoirien séjournera dans cette région du sud de la Côte d'Ivoire le 1er décembre 2022. Assi Ndin Théodore, le coordinateur régional PPA-CI, en charge d'Adzopé, Akoupé et Yakassé, a échangé avec les militants de ces localités du samedi 22 au dimanche 23 octobre 2022.

L'objectif était d'informer les populations de "la visite prochaine et historique" de Laurent Gbagbo dans la région de la Mé. "Chers parents, je viens au nom de la coordination de la Mé vous annoncer officiellement que le président Laurent Gbagbo, président du PPA-CI, sera le 1er décembre 2022 à Yakassé-Attobrou. Nous devons lui réserver un accueil et un séjour les plus fraternels et chaleureux. C'est nous qui avons demandé qu'il vienne, raison pour laquelle nous devons nous mobiliser fortement. La place Laurent Gbagbo de Yakassé-Attobrou devra refuser de monde ce jour-là. Je sais pouvoir compter sur vous parce qu'à Yakassé-Attobrou, nous savons faire les choses", a déclaré Assi Ndin Théodore.

L'émissaire du PPA-CI a profité de l'occasion pour exhorter les militants et sympathisants du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire à se faire établir leur carte nationale d'identité afin de participer à la révision de la liste électorale pour porter leur leader au pouvoir en 2025.

Pour rappel, lors de la session extraordinaire du secrétariat général, le lundi 17 octobre 2022, Damana Adia Pickass, le secrétaire général du parti, a fait savoir que Laurent Gbagbo est le candidat naturel du PPA-CI à l'élection présidentielle de 2025.