Burkina Faso : Voici la liste des nouveaux membres du gouvernement

C’est à la suite d’un coup d’Etat au Burkina Faso le 30 septembre 2022 contre l’ex putschiste, le Colonel Paul Henri Damiba, que le capitaine Ibrahim Traoré a pris les rênes du pouvoir présidentiel Burkinabé. Investi le 21 octobre 2022, par le conseil constitutionnel en qualité de président de la transition, il a nommé Premier ministre, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela.

Gouvernement Burkina Faso : Le premier ministre dévoile sa liste pour la transition

Le Premier ministre burkinabè, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela, dans sa nouvelle liste, maintient cinq ministres de l’ancien gouvernement. Ce sont cinq femmes et deux militaires chargés de conduire la transition. Au total, un gouvernement de 23 ministres.

Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela a choisi deux militaires pour occuper les ministères de la Défense et de la Sécurité. Le ministre d’Etat, le colonel major Kassoum Coulibaly, hérite du ministère de la Défense et des anciens combattants. Quant au portefeuille de l’Administration territoriale et de la Sécurité, le colonel Boukaré Zoungrana, commandant de la brigade de veille et de la défense patriotique, est désigné à ce poste. Il sera tout de même appuyé par le commissaire de police Mahamoudou Sana, ministre délégué chargé de la sécurité.

Bassolma Bazié, ancien membre du gouvernement avant le coup d’Etat du 30 septembre 2022, maintient son poste au ministère de la Fonction publique et du Travail, ainsi élevé au rang de ministre d’Etat. Olivia Ragnagbnewendé Rouamba garde sa fonction de ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur.

Olivia Ragnagbnewendé Rouamba est connue dans la médiation avec la CEDEAO sur les négociations pour le chronogramme et le délai de la transition dirigée par le chef de la junte Ibrahim Traoré.

On retrouve Donatien Nagalo, ancien secrétaire général du syndicat des commerçants, au poste de ministre du Développement industriel, du commerce, de l’Artisanat, et des petites et moyennes entreprises. Le professeur Adjima Thiombiano, président de l’université Thomas-Sankara, est chargé au ministère de l’Enseignement supérieur.

Après avoir occupé la direction de la télévision publique, le journaliste Jean Emmanuel Ouédraogo devient le nouveau ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Jalonné par les coups d’Etats militaires depuis l’insurrection populaire qui a vu la démission de l’ancien président Blaise Compaoré le 31 octobre 2014, le Burkina Faso a connu jusqu’à ce jour deux coups d’Etat en moins d’un an.

Celui de Roch Christian Kaboré le 23 janvier 2022, par le colonel Paul Henri Damiba, à son tour destitué par le capitaine Ibrahim Traoré, chef de la transition depuis le 30 septembre 2022. Un nouveau défi se présente au capitaine Ibrahim Traoré cautionné pour le bien-être du peuple Burkinabé.

Bekanty n’ko : redacteur afrique-sur7.ci