Côte d'Ivoire : Pourquoi Yodé et Siro étaient chez Dominique Ouattara

Yodé et Siro ont enflammé le Palais de la Culture de Treichville le samedi 22 octobre 2022. Quelques jours après leur concert, les deux chanteurs ont été reçus par Dominique Ouattara, la Première dame de Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire : Après leur concert, Yodé et Siro chez Dominique Ouattara

Mardi 25 octobre 2022, Yodé et Siro ont eu un entretien avec Dominique Ouattara, l'épouse du président Alassane Ouattara. Les chanteurs de zouglou ont été reçus en audience par la Première dame de la République de Côte d'Ivoire. L'information a été livrée sur la page Facebook de Dally Djédjé Gervais (Yodé) et Aba Sylvain Decavailles (Siro.

"Ce mardi 25 octobre, nous avons eu l'insigne honneur d'être reçus en audience par la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Les échanges ont porté sur le couvert forestier de la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de vous annoncer qu'elle a accepté d'être désormais la marraine de la fondation YeS. Rendez-vous pour la caravane nationale de reboisement populaire 2023", ont écrit les enfants de "Gbatanikro".

On peut le dire, après Kobenan Kouassi Adjoumani, les deux anciens membres du groupe Les Poussins Chocs ont frappé un grand coup. En effet, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural a ouvertement félicité ses "filleuls" pour la célébration de leurs 25 ans de carrière musicale.

"En zouglou, gbê est mieux que drap ! Je voudrais féliciter mes nouveaux filleuls à vie, Yodé et Siro, pour leur brillant concert. Au cours de ce concert, vous n’avez pas manqué de saluer, en toute modestie, le Président Alassane Ouattara, son sens élevé de l’humanisme et son engagement à œuvrer au quotidien à consolider la cohésion sociale entre tous les Ivoiriens que nous sommes, malgré la divergence de nos idées et de nos opinions politiques, car avant tout, nous sommes tous des frères et sœurs. Merci d’être des vecteurs de paix, chers filleuls et bravo encore pour votre prestation. En zouglou, ça réussit toujours !", s'était exprimé le ministre ivoirien.

Yodé et Siro sont-ils en train de se rapprocher du camp RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) ?