Maroc: Saad El Hamzaoui (CCMCI) vante les opportunités d'investissements à Dakhla

Après la signature d'une convention de partenariat entre la Chambre marocaine de commerce et d' industrie, et la Chambre Africaine de commerce et de services, Saad El Hamzaoui, Président de la chambre de commerce marocaine en Côte d'Ivoire (CCMCI ), a bien voulu se prêter aux questions d'Afrique-sur7. Entretien.

Saad El Hamzaoui, Président de la chambre de commerce marocaine en Côte d'Ivoire (CCMCI ): "J' invite tous les hommes d’affaires à saisir les opportunités d' investissements à Dakhla"

Qu'est-ce qui motive le partenariat entre la Chambre marocaine de commerce et d' industrie, et la Chambre Africaine de commerce et de services?

Merci de nous donner l' occasion de revenir sur les motivations et raisons qui ont conduit à la signature de ce partenariat entre la Chambre marocaine de commerce et d' industrie, que je préside et la Chambre Africaine de commerce et de services dirigée par M. Abelmonaim Faouzi, que je salue au passage.

Il s' agit pour nous, en tant que faîtiére et responsable de la Chambre depuis 2016, de permettre de nouveaux débouchées aux opérateurs économiques ivoiriens et Marocains installés en Côte d' Ivoire, de faire valoir également les différentes offres d' opportunités et atouts de notre pays le Maroc.

Notamment ceux de la région de Dakhla Oued EDDAhab, qui justifient cette convention de partenariat. Fruit bien entendu de l' l'excellence des relations sud sud entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et sur ce fait, je profite pour remercier l' ambassadeur de sa majesté le roi du Maroc, SEM Abdelmalek Kettani, grand initiateur de cet événement.

Pourquoi avoir choisi principalement la région de Dahkla Oued Eddahab?

Sur ce chapitre, il faut tout simplement relever que la situation géographique de Dakhla qui est une région destinée à devenir une porte d' entrée majeure pour l' Afrique de l' ouest et le royaume du Maroc, entend en faire un hub économique de première importance sur la route reliant le nord du pays et celle de l' Afrique de l' Ouest en général et de la Côte d' Ivoire en particulier.

Saad El Hamzaoui: "Pourquoi il faut saisir les opportunités d'affaires à Dahkla"

C'est aussi une zone qui présente de nombreux atouts et potentialités dans les secteurs de la pêche, de l' agriculture, de l'élevage, des mines, du tourisme et de l'énergie. C'est donc une région en plein essor et de développement économique.

Qu'est-ce qui va se passer après la signature de cette convention de partenariat?

Après cette convention, nous entendons continuer à informer et sensibiliser nos membres de la Chambre et tous les opérateurs économiques sur les opportunités d’affaires à Dahkla. Ensuite, pourquoi pas effectuer un voyage avec ceux qui voudront effectuer des visites de prise de pools de la région et de se convaincre des réalités et facilités d' investissement à Dahkla.

Avez-vous un appel à lancer concernant ce partenariat?

Je voudrais une fois encore traduire toute ma gratitude à son excellence Abdelmalek Kettani pour avoir été l'initiateur. Par ailleurs, j' invite tous les hommes d’affaires à saisir les opportunités d' investissements à Dakhla.